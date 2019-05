Pikku pintaremontilla mökkipahasesta tuli suosittu Airbnb-kohde — katso kuvat mökistä ennen ja jälkeen

Jaana Kankaanpää

Tupa ja sauna ovat samassa rakennuksessa. Mökissä on kolme vuodepaikkaa.

Kun Heta Pärssinen, 26, peri kotikylältään Urjalasta kesämökin neljä vuotta sitten, hän ei ollut innoissaan. Pärssinen asui ja opiskeli Helsingissä eikä mökille tuntunut riittävän aikaa.

Ajatus siitä, että mökin voisi kunnostaa ja laittaa vuokralle, kypsyi parissa vuodessa.

Kaksi vuotta sitten syksyllä Pärssinen tuli mökille siivoamaan äidinäitinsä kanssa. Tupa oli hyvässä kunnossa mutta kaipasi ehostusta.

"Mummu keksi, että maalataan katto, ja sitten innostuimme ja maalasimme myös seinät, lattiat ja kalusteet. Minulla oli valkoinen vimma, joten kaikki on nyt tosi valkoista", Pärssinen kertoo.

Jaana Kankaanpää Jaana Kankaanpää

Pärssinen innostui maalaamisesta ja veti pirttipöydän ja tuolit, huussin seinät sekä vuodesohvan valkoiseksi. Samassa mökissä, tuvan seinän takana olevan saunan hän maalasi tummaksi, moderniin tyyliin.

Pärssisen mummu päällysti tuvan sohvan, ja Pärssinen teki vanhasta tuolista mökin väripilkun: hän päällysti tuolin lilalla kankaalla, ja mummo maalasi sen pinkiksi.

Pihakin laitettiin uuteen uskoon. Tontilta kaadettiin reilut kymmenen leppää, ja nyt aurinko paistaa pihaan puolilta päiviltä iltaan saakka. Pärssinen suunnitteli pihaan myös uuden terassin.

Heta Pärssinen

Tältä mökki näytti ennen pintaremonttia.

Tänä kesänä suunnitelmissa on rakentaa rantaan nuotiopaikka.

Pärssinen ei halua tehdä pihaan liikaa muutoksia.

"Haluan, että piha on luonnonmukainen."

Jaana Kankaanpää

Tältä mökki näyttää nyt.

Airbnb:hen Pärssinen laittoi mökkinsä viime kesänä vuokralle. Sen suosio yllätti. Esimeriksi lähes puolet kesäkuun päivistä on jo varattu.

Vieraita on käynyt Virosta, Espanjasta, Ranskasta, Italiasta, Brasiliasta ja Suomesta.

”Ulkomaalaiset vieraat ovat ihania! He sanovat vaan, että Oh my God ja fabulous, tämä on heille niin uniikkia.”

Jaana Kankaanpää

Aurinko paistaa terassille iltapäivästä iltaan.