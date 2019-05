Tuntuuko perhe-elämä kilpajuoksulta aikaa vastaan? Näillä neljällä neuvolla purat arkipommin ennen kuin väsyt

Hanna Linnove

Onnellisella isällä on onnelliset lapset. Myös lasten hyvinvointi kärsii, kun vanhemmat ovat väsyneitä tai ahdistuneita. Siksi rimaa kannattaa suosiolla madaltaa, jos arki tuntuu liian vaikealta.

Lasten harrastukset, kotityöt ja palkkatyöt sekä muut vastuut voivat tehdä arjesta ristiriitaisten vaatimusten sarjatulta.

"Ruuhkavuosiin liitetään usein riittämättömyyden ja syyllisyyden tunteiden kanssa kamppailu: kiireessä on mietittävä, mihin aikaa pitäisi ja haluaisi käyttää, kun kaikkea ei kuitenkaan ehdi", työterveyspsykologi Heini Björn-Rantala Terveystalosta kertoo.

"Muiden elämä saattaa näyttäytyä sujuvana ja helpompana kuin onkaan, ja moni asettaa näiden mielikuvien pohjalta itselleen epärealistisia tavoitteita."

Kun elämässä on paljon meneillään, palautumiselle ei aina jää riittävästi aikaa. Väsymys onkin normaali reaktio kiireiseen arkeen.

Björn-Rantala muistuttaa, etteivät ruuhkavuodet kuitenkaan ole pelkästään kuormittavaa, vaan myös antoisaa aikaa. Näin käännät kiireisen pikkulapsiarjen haasteet voitoksesi.

1. Ajattele arkeasi valintoina.

Moni kokee, että asiat on pakko tehdä, vaikka taustalla olisikin valinta. Onko lapset todella pakko viedä neljä kertaa viikossa harrastamaan tai koko koti siivota aina lauantaisin?

Esimerkiksi ruoanlaiton, siivouksen tai lasten harrastusten kohdalla kannattaa miettiä, mikä saa valitsemaan tietyt tavat toimia.

Kannattaa pysähtyä miettimään, mikä omassa elämässä on tärkeää, ja tehdä valintoja sen mukaan. Arki rasittaa vähemmän, kun tuntee, että siihen voi vaikuttaa.

2. Hyväksy, ettei kaikkea voi eikä tarvitsekaan ehtiä.

Aikaa on rajallisesti, eikä se varsinkaan ruuhkaisessa elämäntilanteessa riitä kaikkeen. Mieti, mihin tällä hetkellä oikeasti kannattaa ja mihin haluat käyttää aikaa.

Riittävä lepo on jaksamisen kannalta tärkeää, ja tasapainon löytäminen tekemisen ja levon välillä voi tarkoittaa sitä, että joistain asioista joutuu ainakin hetkellisesti luopumaan.

Usein aikuiset tinkivät omista harrastuksistaan, mutta kannattaa myös miettiä, voisiko joitain velvoitteita, kuten järjestötoimintaa tai lasten harrastusten huoltojoukoissa toimimista vähentää. Kiireisessä elämäntilanteessa voi joutua tekemään toisenlaisia valintoja kuin muulloin.

3. Muista, että perheen kanssa voi myös palautua.

Velvoitteiden rinnalla on tärkeää olla myös mukavaa tekemistä, tapahtui se sitten itsekseen, ystävien tai perheen parissa. Kannattaa miettiä, miten perheen yhteisistä puuhista voisi saada enemmän irti.

Esimerkiksi ruokaa on laitettava joka tapauksessa – voisivatko lapset osallistua ruoanlaittoon jotenkin? Pieniä, arkisia hetkiä on hyvä tarkastella miettien, voitaisiinko jotain tehdä toisin, jotta arki olisi mukavampaa.

Itsensä haastaminen ja rutiinien rikkominen voi poikia lisää voimavaroja ja helpottaa jaksamista.

4. Yksin ei tarvitse pärjätä.

Kuvitelma siitä, että yksin on sinniteltävä, istuu edelleen monen mielessä tiukasti. Ruuhkavuosien pyörteissä on kuitenkin tärkeää pyytää rohkeasti apua. Esimerkiksi univaikeudet, stressin tunne ja levoton olo kielivät siitä, että liian paljon on meneillään.

Kehoa ja mieltä kannattaa kuunnella ja pysähtyä pohtimaan tilannetta ystävän, puolison tai ammattilaisen kanssa.