Ainoa Winery ja Hävikki Battle toivat Pohjoismaisen ruokakilpailun voitot Suomeen

Paola Guerrero de Cohen ja David Cohen ovat iloisesti yllättyneitä voitostaan. "Joka vuosi on tullut joku voitto, ihmeellistä!"

Pohjoismainen ruokakilpailu ”EMBLA Nordic Food Awards” huipentui lauantaina palkintogaalaan Reykjavikissa. Tiukan mittelön jälkeen suomalaiset selvisivät voittajina sekä ruoka-, artesaani- että ruokakasvattajasarjassa.

Ainoa Winery Hollolasta vakuutti tuomarit ajatuksellaan yhdistää pohjoisen keittiön maut viineihin, jotka on tehty paikallisista raaka-aineista. Esittelyvideollaan he osoittavat suomalaista metsää – "Tässä on varastomme."

Ainoa Wineryn yrittäjät Paola Guerrero de Cohen ja David Cohen ovat syntyisin Ecuadorista ja Yhdysvalloista. Pariskunta harrasti viinien valmistusta asuessaan Yhdysvalloissa ja halusi jatkaa sitä muutettuaan Suomeen. Koska Suomessa ei viljellä rypäleitä, he kokeilivat marjoja. Ja yllättyivät: viineistä tuli jopa parempia kuin rypäleviinit. Niin syntyi viisi vuotta sitten Finnviini, nykyiseltä nimeltään Ainoa Winery.

Coheneista oli kunnia saada maahanmuuttajina edustaa Suomea Embla-kilpailussa. ”Tämä on yksi suurimmista kunnianosoituksista meille", he iloitsivat.

Hävikki Battle voitti Pohjoismainen ruokakasvattaja -sarjan. Se on Motivan kampanja, jossa kotitalouden valinnaisryhmien oppilaat valmistavat Hävikkiviikolla kauppojen hävikistä tai opettajan kokoamista yllätysraaka-aineista kahden ruokalajin aterioita ja osallistuvat halutessaan Instagram-kuvakisaan. Samalla perehdytään ruokahävikkitietouteen ja keskustellaan siitä, miten hävikkiä voi vähentää kotona.

Haaste opettaa hyödyntämään sattumanvaraisia raaka-aineita ja ottamaan vapauksia reseptiikasta.

Embla-kilpailu järjestettiin nyt toista kertaa. Siinä on seitsemän kilpailusarjaa, joihin jokainen Pohjoismaa valitsi omat ehdokkaansa finaaliin. Finalisteja oli yhteensä 48.

Pohjoismaisen raaka-ainetuottajan palkinnon vei Färsaaret ehdokkaalla The Green Island. Sandurin kylä Färsaarilla on alkanut tuottaa kasviksia, joiden tuotanto on luonnonolojen ja halpojen tuontikasvisten vuoksi ollut katkenneena vuosikymmeniä. Suomen ehdokas oli Hauhalan Hanhifarmi.

Ruokayrittäjäpalkinto meni Ruotsin Bondens Skafferille, joka on linkki tuottajan ja kuluttajan sekä ravintoloiden välillä. Suomesta ehdolla oli Silmusalaatti.

Ruokaviestijäksi valittiin Tanskan kuuluisa keittiömestari Claus Meyer, joka on tehnyt tunnetuksi pohjoismaista keittiötä ja ollut perustamassa Noma-ravintolaa. Suomesta ehdolla oli Satokausikalenteri.

Joukkoruokailuosaajan palkinto meni myös Tanskaan Anne-Birgitte Aggerille. Hän on muun muassa edistänyt luomun ja sesonkikasvisten käyttöä julkisissa ruokapalveluissa. Suomen ehdokas oli Koulutuskeskus Salpaus.

Ruokamatkailukohteista paras oli Färsaarten Grimbulombinin saari. Saaresta on tullut suosittu ruokamatkakohde kahden tarmokkaan naisen ansiosta. Suomesta ehdolla oli Slow Food Västnyland.

EMBLA-ruokakilpailun tavoitteena on lisätä Pohjoismaisen ruuan näkyvyyttä ja nostaa esiin ruuan innovatiivisia tekijöitä pellolta pöytään niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Päämääränä on myös vahvistaa kuluttajien tietoa pohjoismaisesta ruuasta.

Kilpailun järjestämisestä vastaa Pohjoismaisten Tuottajajärjestöjen keskusliitto NBC (Nordens Bondeorganisationers Centralråd). Pohjoismainen ministerineuvosto tukee kilpailua osana Uusi pohjoismainen ruoka -ohjelmaa (Ny nordisk mat).

Kilpailussa ovat mukana Islanti, Tanska, Norja, Suomi, Ruotsi, Ahvenanmaa ja Färsaaret.

Hävikki Battlessa oppilaat latasivat Instagramiin kuvia tavoistaan hyödyntää hävikkiä.