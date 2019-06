Löytyykö sinunkin kotoasi tämä designklassikko? Airamin termospullo korvasi aikoinaan villasukkaan pakatun lasipullon

Jarkko Sirkiä

Punainen on Airamin termospullon tunnusväri, josta ei ole haluttu mainostoimistojen ehdotuksista huolimatta luopua.

Punainen Airamin termospullo on klassikko, jonka tuntee jokainen suomalainen. Monella sellainen on edelleen työ- tai retkikäytössä. Se suunniteltiin vuonna 1934 eli pullo viettää 85-vuotispäiväänsä tänä vuonna.

Airamin termospullo oli aikansa tarvetuote, joka korvasi villasukkaan pakatun lasipullon kalastusreissuilla, metsätöissä, heinäpelloilla ja työmaiden ruokatauolla. Se on ollut kiinteä osa suomalaista elämää alkuvuosista lähtien.

Vanhoissa elokuvissa ja valokuvissa näkyy, kuinka sodan aikana pullo oli väriltään musta ja siinä oli punainen risti. Mustaa pulloa valmistettiin lääkintävoimien käyttöön.

Termospullo suunniteltiin Airamin tehtaalla Helsingin Punavuoressa. Tehtaassa oli aloitettu lamppujen valmistus jo 1920-luvulla. Lampuista tuttu tyhjiötekniikka tunnettiin siis hyvin. Sama tyhjiö toimii lämmöneristeenä myös termospullossa.

Pullon suunnittelijaa ei tiedetä, mutta henkilökuntaan hän kuului.

Termospullo on muuttunut 85 vuodessa vain vähän. Alkuperäinen punainen väri on pullon päävärinä ja tunnusmerkkinä, vaikka moni mainostoimisto on sen halunnut uudistaa.

Aluksi pulloa koristi leijonanpää, suomalaisen työn merkki, mutta 1980-luvulla se vaihtui neljään Airamin tulosyksiköstä kertovaan A-kirjaimeen.

Tammikorkki jäi pois, kun korkin saatavuus vaikeutui. Alkuperäisessä pullossa suuaukko oli suurempi, joten korkkiakin tarvittiin iso kappale. 1990-luvun alussa pulloon tuli muovinen kierrekorkki ja suuaukko pienentyi. Pullonsuu onkin juuri kohta, josta lämpö karkaa herkästi.

Nyt korkin saatavuutta taas selvitetään.

Valtaosa kaikista maailmalla myytävistä termospulloista on tehty teräksestä ja tyhjiö on kahden teräskuoren välissä. Ne kestävät kovaakin käsittelyä. Myös Airamilla on useita teräspullomalleja. Ne erottaa klassikosta jo ulkonäöltä.

Punakuorisen Airamin tuntevat ovat jo pienestä pitäen tottuneet lasiseen termospulloon ja varovaisempaan käsittelyyn. Teräskuoren sisällä on edelleen kaksi ohutta lasiseinämää ja niiden välissä tyhjiö.

Airam-pullon lämmönsäilytysteho on omaa luokkaansa. 1960-luvulla yritys teki isoja markkinointitempauksia ja lennätti kuumaa lihalientä Tokion olympialaisten suomalaisurheilijoille ja kahvia Kaliforniaan. Airam lupaa, että kiehuvan kuuma pysyy termospullossa vähintään 50 asteen lämpöisenä 24 tuntia. Mitä isompi pullo ja mitä enemmän nestettä, sitä kauemmin lämpö pysyy tallessa.

Lasi-Airam valittiin neljänneksi cooleimmaksi asiaksi maailmassa vuonna 2010. Luit ihan oikein, siis maailmassa. Valinnan teki brittiläinen trendilehti Gentlemen’s Quarterly, jonka mukaan parhaan vaikutuksen muihin tekee, kun vetää repusta ensin Airamin ja sitten vasta Applen tuotteen. Apple hävisikin vertailussa Airamille – ja tähän kilpakumppaniin nähden termospullon saa pilkkahinnalla.

Koko kesä ajan jatkuva viikoittainen Rakkaat retrot -juttusarja esittelee suomalaisen muotoilun klassikkoesineitä.