Pauligin 20. kahvilähettiläs ravistelee perinteitä — muun maussa Paula-nimestä ja kansallispuvusta luovuttu

Maija Partanen

Iinaroosa Kanth on uusi Pauligin kahvilähettiläs.

Pauligin uudeksi, järjestyksessä 20. kahvilähettilääksi on valittu syntyjään järvenpääläinen, 26-vuotias Iinaroosa Kanth. Hän valmistui elintarviketieteiden maisteriksi Helsingin yliopistosta maaliskuussa, ja haki sen jälkeen kahvilähettilääksi. Pesti on hänen ensimmäinen täysaikainen työnsä. Työsopimus on tehty kahdelle vuodelle.

Pauligin Paula on Suomen ehkä vanhin PR-pesti. Ensimmäinen Paula-kahvilähettiläs nimitettiin vuonna 1950. Tänä päivänä brändilähettilään työ on pitkälti sisällöntuottamista sosiaaliseen mediaan.

Pauligin kahvilähettilään paikkaa tavoitteli 170 hakijaa. Joukossa oli sekä miehiä että naisia. Voittaja valittiin Pauligilla sisäisesti.

Tänä vuonna perinteitä ravisteltiin, sillä Pauligin Paula -nimestä luovuttiin, ja nyt Kanthia kutsutaan Pauligin Inkuksi tai kahvilähettilääksi.

Myös kansallispuvusta työasuna luovuttiin, ja tamperelainen designyritys Uhana suunnitteli kahvilähettiläälle modernit työvaatteet. Kankaana on käytetty Pauligin Paulan yllä tavallisesti nähtyä Sääksmäki-kangasta. Vaatteet on valmistettu Suomessa.