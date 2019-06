Potkukelkka ja muut muuttajien tervetulolahjat löytäneet ottajansa Lapissa – tavoitteena löytää työvoimaa

Tuomo Kesäläinen

Pelkosenniemi tarjoaa uusille asukkailleen kauniiden maisemien lisäksi mukin, kuntosalikortin sekä päivän Pyhätunturin rinteissä.

Ennen pääsiäistä aloitettu Tervetuloa Lappiin -kampanja on tavoittanut tähän mennessä yli tuhat tuoretta lappilaista. Ilmoittautuneille, vuoden 2018 jälkeen kuntiin muuttaneille asukkaille on lähetetty kunnan oma tervehdyspaketti. Tavoitteena on tervetulleeksi toivottamisen lisäksi saada tietoa alueelle muuttavista.

"Lapin kunnilla on työvoimapulaa kasvavilla aloilla", House of Laplandin toimitusjohtaja Sanna Tarssanen sanoo. "Pulaa on osaajista matkailun, tekniikan sekä terveydenhoidon aloilta".

Tarssasen mukaan Lappiin muutto on erityisesti elämäntapakysymys, ja tulijoita on erityisesti ruuhka-Suomesta, Pääkaupunkiseudulta, Tampereelta, Turusta ja Oulusta.

"Pelkkä työpaikka ei riitä, vaan tulijoille ja heidän perheilleen pitää pystyä tarjoamaan koko elämä".

House of Laplandin selvityksen mukaan Lappi houkuttelee erityisesti kunnianhimoisia 20–24 -vuotiaita naisia, sekä erähenkisiä 45– 49-vuotiaita miehiä. Kampanja on voimassa vuoden loppuun, mutta Tarssanen uskoo, että muuttajien keskuudessa hauskaksi koettu tempaus saa jatkoa.

"Mukana on monenlaisia, sekä muuttovoitto-, että muuttotappiokuntia. Kampanjalla tarjosimme kunnille mahdollisuuden toivottaa uudet muuttajat tervetulleeksi omalla tavallaan."