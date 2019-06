Testaa, millainen juhannusheila sopii sinulle

Olet aikamoinen kotikissa eikä sinua huvita lähteä juhannuksena riehumaan mihinkään. Toivot samaa myös tulevalta kumppaniltasi. Nauttisit siitä, että voisitte yhdessä tilata ruokaa kotiin ja katsoa Salkkareiden uusintoja sohvalla koko juhannuksen. Näitä kotioloissa viihtyviä mukavuudenhaluisia kumppaneita on hankala löytää, koska he eivät mielellään poistu omasta kotikolostaan. Kannattaa kuitenkin itse poistua kotoa, jotta sinut voi löytää!

Tanssilavojen vakiokasvo

Et kaipaa enää nuorukaisia elämääsi, vaan tarvitset puolison, jolle on kertynyt jo elämän kokemusta! Et kaipaa turhaa hössötystä juhannuksen ympärille, sillä tiedät juhannuksen olevan vain juhla muiden joukossa. Kuitenkin yksi perinne on säilynyt nuoruudestasi lähtien - juhannustanssit! Nautit lavatansseista, jossa voit tavata uusia ihmisiä ja kuunnella hyvää musiikkia. Löytyisikö sieltä sinulle myös juhannusheila joka tanssisi kanssasi koko kesän?