Melonta kohottaa kuntoa ja rentouttaa mielen – tukilihaksiin tehoava laji on oivallinen toimistotyötä tekeville

Saara Lavi

Emmi (vas.) ja Jani Hakulinen harrastavat melontaa koko perheen voimin. Kaksikkokajakkien kyytiin mahtuvat myös lapset Niilo ja Nella.

Vajan nurkassa nököttää pölyyntynyt kajakki. Ostopäivän jälkeinen alkuinnostus on laantunut, ja kynnys kajakin uudelleen esiin vetämiseen on kasvanut ylitsepääsemättömäksi. Kuulostaako tutulta?

Melontaharrastuksen aloittaminen voi tuntua haasteelliselta.

Liikkeellelähtö palkitsee alun vaivannäön, sillä melonta parantaa sekä fyysistä että henkistä hyvinvointia.

”Melonnassa parasta ovat kauniit maisemat ja luonto. Vaikka meloisi samoilla vesillä viikosta toiseen, ei ympäristö ole koskaan täysin samanlainen”, vinkkaa viime kesänä melonnasta villiintynyt Emmi Hakulinen.

”Osallistuin melontakurssille ja hurahdin kerrasta. Viime vuonna ehdin meloa yli 500 kilometriä lumentuloon mennessä. Tällekin vuodelle mittariin on kertynyt jo lähemmäs parisataa kilometriä.”

Hakulinen on saanut myös muun perheensä innostumaan melonnasta. Hän kannustaa vanhempia ottamaan lapset rohkeasti mukaan omiin harrastuksiinsa.

”Lasten saaminen ei tarkoita koko elämän muuttumista. Retkeilemme usein kaksikoilla siten, että 3- ja 5-vuotiaat istuvat matkustajina toisessa reiässä ja vanhemmat melovat toisessa.”

Melonnassa parasta ovat kauniit maisemat ja luonto.

Retkimelonta on kokonaisvaltaista liikuntaa. Eniten se tuntuu keskivartalon lihaksistossa.

”Melonta tehoaa erityisesti asentoa ylläpitäviin tukilihaksiin ja sopii siksi mainiosti toimistotyötä tekeville. Jos tekniikka on hyvä, koko keho tekee työtä”, kertoo harrastekoordinaattori Kai Lindqvist Suomen Melonta- ja Soutuliitosta.

Aloittelijalle parhaita harjoittelupaikkoja ovat pienet järvet tai rauhallisesti virtaavat joet. Tällöin myös kalustolta ja varusteilta vaaditaan vähemmän.

Oma mökkiranta sopii mainiosti melontatekniikan harjoitteluun, sillä aloittelijan ei kannata lähteä yksin kovin kauas kotirannasta. Koskireitit, suuret sisävedet ja aaltoja lyövä meri kannattaa jättää odottamaan kokemuksen karttumista.

Kajakin tuulessa käyttäytymisen opettelu on haastavaa, Hakulinen tietää.

”Melojan täytyy osata lukea tuulta ja aaltoja. Esimerkiksi kalliolta voi tulla paluuaalto, jota ei kajakista käsin näe.”

Saara Lavi

Oma mökkiranta on hyvä paikka melontatekniikan harjoitteluun.

Retkimelonnan voi aloittaa joko itse harjoittelemalla tai liittymällä paikalliseen melontaseuraan ja käymällä peruskurssin.

Melonta- ja soutuliitto käynnistää syyskuussa Matalan kynnyksen melonta -hankkeen. Sen tavoite on kasvattaa kunto- ja virkistysmelonnan harrastajien lukumäärää ja tehdä melonnasta helpommin lähestyttävä harrastus.

”Tavoite on saada 10 000 uutta harrastajaa kolmen vuoden aikana. Tärkeintä on lähteä liikkeelle, vaikka siitä omasta mökkirannasta”, Lindqvist sanoo.

”Kajakki on siitä hyvä, että se on hyvin pieniruokainen eikä se pahoita mieltään, vaikka kököttäisi unohdettuna vajassa. Kun melontainto löytyy, on se helppo kaivaa uudelleen esiin”, Hakulinen kannustaa.

Saara Lavi

Emmi Hakulisen (oik.) vanhempien mökki Karjalan Pyhäjärvellä on perheen suosikkipaikkoja melontaan.

Retkimelonta sopii kaikille iästä riippumatta. Rasituksen ja melotun kilometrimäärän voi muokata itselleen sopiviksi.

Retki- ja virkistysmelojia on noin 10 000, ja lisäksi seuroihin kuulumattomia melonnan harrastajia muutama kymmenen tuhatta.

Kanoottia melotaan yksilapaisella melalla ja se on tyypillisesti malliltaan avoin. Kajakki on umpinainen, ja sitä melotaan kaksi­lapaisella melalla.

Jokamiehenoikeus sallii melonnan vesialueilla, pois lukien erityiseen käyttöön otetut alueet. Myös maihinnousu ja ranta-alueiden käyttö on sallittua jokamiehenoikeuden kattavilla mailla.

Meloja ei saa häiritä kenenkään rannan tuntumassa asuvan koti­rauhaa esimerkiksi metelöimällä.

Lintujen pesimäaikana luodot, särkät, rannat ja kaislikot on kierrettävä kauempaa pesärauhan takaamiseksi.

Saara Lavi

Kajakkia melotaan kaksilapaisella melalla.

Varusteista melojalle ­tärkeimmät ovat vesillä liikkumiseen sopiva vaatetus, kelluntaliivit, aukkopeitto sekä kanootin tai kajakin riittävät kellukkeet.

Vaatteiden tulee suojata kylmältä, roiskeilta ja auringolta. Mukaan kannattaa ottaa myös vesitiiviisti pakatut varavaatteet, juomaa ja evästä.

Pidemmällä retkellä myös kartta ja kompassi ovat tarpeen.

Melontavälineitä vuokraavia yrityksiä on ympäri Suomea. Hinnat vaihtelevat, mutta jo alle sadalla eurolla voi saada kajakin varusteineen käyttöönsä mökkiviikonlopuksi.

Saara Lavi

Aukkopeite pitää veden poissa kajakista.

Turvallisuus on tärkeää melonnassa. Melojan tulee aina varautua sään heikkenemiseen, vaatteiden kastumiseen ja kylmään tai arvioitua pidempään melonta-aikaan.

Ennen matkaan lähtöä tulee tutustua säätiedotukseen ja ilmoittaa suunnittelusta melontareitistä perheelle tai ystäville.

Veden ja tuulen voimaa ei kannata aliarvioida. Omat voimat ja taidot tulee suhteuttaa sääolosuhteisiin ja reittiin.

Kaverin mukaan ottaminen vähentää riskejä. Terve järki, seura ja sään seuraaminen ovat parhaat välineet vesillä liikkumisen turvallisuuden takaamiseksi.

Saara Lavi

Kelluntaliivit ovat yksi melojan tärkeimmistä varusteista.