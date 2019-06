Helsinki Pride huipentuu lauantaina kulkueeseen ja puistojuhlaan – myös pääministeri Rinne mukana kulkueessa

Juho Leskinen

Vuonna 2016 Helsinki Priden kulkueeseen osallistui 35 000 ihmistä. Kävijämäärä on melkein kolminkertaistunut verrattuna vuoden 2018 kulkueeseen, johon osallistui noin 100 000.

Lauantaina huipentuu jälleen kerran maanantaina alkanut Pride-viikko, kun Pride-kulkue ja puistojuhla käynnistyvät. Vuoden 2019 Helsinki Priden teemana on Liike.

Helsinki Pride on Suomen suurin ihmisoikeus- ja kulttuuritapahtuma. Pride-viikkoa vietetään tänä vuonna 24.6.-30.6. Liike-teemalla viitataan ajassa tapahtumaan kehitykseen, johon on tartuttava. Sillä halutaan kertoa, että on aika siirtää sanat teoiksi. Kun yritykset, viranomaiset ja kunnat liputtavat Helsinki Pride-viikkoa, tapahtuma haluaa heidän kertovan myös ne muut konkreettiset teot, joilla he tukevat ihmisoikeustyötämme ja sen tavoitteita.

Pride-viikon ohjelmistossa on yhteensä 120 tapahtumaa yli 50 paikassa. Tapahtuman parissa työskentelee yli 200 vapaaehtoista.

Viime vuonna kulkueeseen osallistui poliisin mukaan noin 100 000 osallistujaa, ja se nousi yhdeksi Suomen suurimmista yleisötapahtumista kautta aikojen. Tämän vuoden kulkueeseen odotetaan myös yli satatuhatta osallistujaa. Kulkueen lähtöpaikkana on Senaatintori ja se päättyy Kaivopuistoon. Kaivopuistossa esiintyy muun muassa Darude sekä Tuure Boelius. Helsinki Priden suojelijana on sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas.).

Myös pääministeri Antti Rinne (sd.) on lupautunut osallistumaan lauantaina tapahtumaan.

"En missään nimessä väitä, että suomalainen yhteiskunta on täydellinen. Mutta paljon on tapahtunut - varsinkin tasa-arvon ja vähemmistöjen oikeuksien parantamisen kohdalla", Rinne kommentoi aiemmin asiaa.

"Maailma ei ole valmis, mutta suunta on eteenpäin kohti entistä tasa-arvoisempaa yhteiskuntaa - yhdessä", hän jatkoi.

Tänäkin vuonna Helsinki Prideilla on mukana suuri määrä yhteistyökumppaneita.