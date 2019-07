Koukku ja Polvi tanssivat lavatangon SM-voittajiksi – tapasivat vasta juhannuksena

"Ehdimme pitää vain yhdet treenit! Mutta voitto on 50–50 kummankin ansiota"

Johannes Tervo

Pian valmiina ensimmäiseen karsintaan. Jenna Polvi kiinnittää kilpailunumeroa Ari Koukun selkään.

Jyväskyläläinen opiskelija Jenna Polvi, 26, ja kuopiolainen talotekniikaninsinööri Ari Koukku, 32, voittivat lavatangon Suomen mestaruuden myöhään keskiviikkona Seinäjoella.

”Tapasimme vasta juhannuksena, ja olemme pitäneet vain yhdet treenit!” Koukku ja Polvi kertoivat kisatauolla.

"Mutta huomasimme heti silloin juhannuksena, että tanssimme hyvin yhteen."

Pari tanssi juhannuksen Riutanharjulla, Esakalliolla ja Valasrannassa.

Nyt on todistettu ihan virallisesti, että askeleet sopivat yhteen suorastaan mestarillisesti. Tunnetta ja tangossa myös tärkeää malttia ei parin liikkeistä puuttunut.

”Meillä molemmilla on tietenkin omilla tahoillamme pitkä lavatanssihistoria. Mutta voitto oli iso yllätys! Se on kuitenkin 50–50 kummankin ansiota, kun kyseessä on vapaa vienti."

MT sattui kuvaamaan nuorta paria alkuillasta ohimennen, kun Polvi kiinnitti Koukun selkään kilpailunumeroa 92. Kisa ratkesi puoliltaöin.

Koukun ja Polven voitto oli varmasti jymy-yllätys muillekin kuin voittajille, sillä mukana oli kymmeniä pareja, joista osa on osallistunut ja hionut kuvioitaan vuosia.

"Harvoin tulee ketään puskista", kilpailun johtaja Niina Huhtala kertoo MT:lle.

Kisassa soivat Taisto Lunkan orkesterin täysin uudet sovitukset, joten oikea vienti täytyy löytyä hetkessä ja tanssin miellyttää sopivalla tavalla tuomaristoa, Huhtala sanoo.

Hymyn Lavatangon SM-kisa pidettiin tangomarkkinoiden avauspäivänä. Pitkälti tanssinopettajista koostunut tuomaristo valitsi jo kolmatta kertaa peräkkäin seniori- eli yli 60-vuotiaiden sarjan voittajiksi vantaalaiset Juha Aaltosen ja Päivi Jokisen.