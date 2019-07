Heli Heikkisen päivään kuuluu navettahommia ja leuanvetoa – katso videolta urheilevan emännän arkea

Tilan töiltä ja urheilulta jäävä aika on omistettu Helka H YouTube-kanavalle.

"Jos joku sanoo, että maatilan töissä pysyy kunnossa, niin ei se ihan niin ole", urheileva emäntä Heli Heikkinen tuumaa.

Heli Heikkisen tavalliseen arkipäivään kuuluu maatilan töitä ja kovaa treeniä.

Töiltä ja urheilulta jää aikaa myös Heikkisen toiselle harrastukselle. Heikkinen tekee videoita omalle YouTube-kanavalleen nimimerkillä Helka H.

Videoilla vilahtelee maatilan arkea lehmineen ja konehommineen, riistakameraa, leuanvetotreenejä ja Heikkisen omien sanojen mukaan "joutavanpäiväistä höpinää". Katsotuimmalla videolla on yli 90 000 näyttöä. Katsojakunnasta lähes 90 prosenttia on miehiä.

Heikkinen kertoo, että monelle katsojalle maatilan arki on vierasta. Jotkut ovat ehkä viettäneet lapsuuden kesiä mummolan maatilalla.

"Moni laittaa palautetta, että videoista heräsi lapsuusmuistot. Kun joku sanoo nähneensä videoltani jotain ihan uutta, tekee mieli tehdä lisää videoita."

Valtaosa katsojapalautteista on ollut myönteistä.

"Joskus on kuitenkin kommentoitu, että kuka viitsii katsoa kun viisikymppinen muija punnertaa tai muuta negatiivisempaa. Näihin on kuitenkin suhtauduttava huumorilla, haukuista on turha vetää hernettä nenään", Heikkinen tuumii.

Katso MT:n videolta, millainen on Heli Heikkisen tavallinen arkipäivä.