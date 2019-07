Tuomiston perinnetila taipuu festareiksi jo 20. kerran – "Naamoilla ihmisen on hyvä olla"

Aimo Vainio

Marja ja Markku Tuomisto vielä rauhallisella festarialueella torstaina. Perjantaina riihen aukossa on Naamojen päälava.

Jos nämä metrin paksut navetan seinät osaisivat puhua, ne kertoisivat ensimmäisen 70 vuoden ajalta tarinoita lehmistä, sioista ja hevosista. Tarinoita rauhallisesta maalaiselämästä, poikimisista, märehtimisestä ja vuodenaikojen vaihtelusta.

Viimeisen parin vuosikymmenen aikana tarinat ovat muuttuneet. Tuomiston tilalla järjestetään tänä viikonloppuna Naamat-festarit 20. kerran ja navetassa on juhlien sisälava.

Vanha maatila taipuu isäntä Markku Kaupin mielestä hyvin festareiksi.

"Se johtuu tilan kolmesta pihasta. Täällä on konepiha, riihipiha ja kotipiha. Ne ovat erillään ja riihipiha, joka ennen suojasi eläimiä, sopii sellaisenaan ihmisten suojaksi."

Kauppien kotitalo on tietysti kotipihan puolella ja rajattu yksityisalueeksi. Kivinavetta jököttää kotipihan ja juhla-alue riihipihan välissä. Leirintä on tien toisella puolella pellolla. Sieltä on jo korjattu ja myyty luomuheinä ja tänään perjantaina sinne majoittuu tuhat juhlijaa telttoineen.

Naamat järjestetään Kauppien tilalla Muuramessa, koska alun perin ne olivat heidän poikansa Antin ja hänen kavereidensa yksityisjuhlat. Sitten niitä ajateltiin laajentaa julkisiksi, eikä Kaupeilla ollut mitään sitä vastaan.

"Festareilta pääsee kotiin nukkumaan", emäntä Marja Kauppi sanoo. Tosiaan, sillä matkaa on vajaa 20 metriä.

Naamat ovat musiikkifestarit, mutta lisäksi on monenlaista erikoisohjelmaa. Esimerkiksi edellisenä kesänä pellolle rakennettu Sideshow -teltta oli hitti. Tänäkin vuonna tarjolla on omalaatuista ohjelmaa, joka kuulostaa etukäteen samaan aikaan nerokkaalta ja 1990-luvun Suomi-sketsiltä. Toisaalta voiko koiralle lässyttämisen SM-kisa mitenkään olla tylsä. Odotuksia on myös toiseen SM-kisaan, eli reserve stripteasen.

Sideshow -teltassa pidetään jatkot ja ohjelma jatkuu läpi yön. Kello 4.50 alkaa lapsille suunnattu ohjelma, joka ei kuitenkaan taida olla suunnattu lapsille. Teltta onkin jonkinlainen koko viikonlopun jatkuva performanssi. Perjantaina kuuden pintaan teltalla oli harjoitukset, pelle heitti puolivolttia ja taustalla soi pelle Hermannin tunnus. Tamburiineja soitettiin ja naurettiin.

Peltojalkapallon ympärillä leijui vielä perjantaina vaivihkaisuuden verho. Muutoksia on luvattu ja luvassa on paluu perinteiseen jalkapalloon ilman tietotekniikka.

Naamoilta on vaikea löytää kaupallisuutta. Ainoa tulosta tahkova yksityiskohta on baarin unhappy hour. Silloin voi olla tuplahinnat. Toisaalta voi olla joku muukin ehto, kuten pelkän Gambinan myynti. Tai sitten jotain aivan muuta.

Järjestelyt toimivat edelleen yhdistys-pohjalta, vaikka toiminta on 20 vuodessa ammattimaistunut. Naamat on rauhallisen juhlan maineessa. Kaupit muistavat yhden poliisien käynnin. Silloinkin poliisit tulivat katsomaan bändiä.

Navetta on rakennettu 1897 ja ulkolava on 1880-luvulla rakennetussa riihessä. Nyt täällä riittää melua viikonlopun verran, mutta on ollut hiljaistakin. Kotieläimet lähtivät 1960-luvun lopulla ja paikka oli tyhjillään noin 20 vuotta.

"Siksi tila käy festareihin niin poikkeuksellisen hyvin, että tänne ei ole rakennettu uutta. Tilan rakenne on säilynyt", Markku Kauppi sanoo.

Samalla on säilynyt vanha miljöö. Kaupin mukaan tilan rakennusten ylläpito vaatii pientä liiketoimintaa. Naamojen lisäksi tilalla pidetään 8–9 häät kesässä.

Naamojen sujuvuus tosin edellyttää, että yleisömäärä on rajattu noin tuhanteen. Paljon enemmän väkeä olisi tulossa, sillä liput myydään joka vuosi loppuun noin puolessa minuutissa. Liput myydään ennen kuin juhlien esiintyjiä on julkaistu.

Marja Kaupin suosikki tänä vuonna on Maustetytöt. Sitä hän hiipii katsomaan navettaan pihan puolelta. Kerran häneltä kysyttiin navetassa, monennettako kertaa hän on naamoilla. Kauppi vastasi, että 18. kertaa.

Juhlaväki alkoi kertyä paikalle perjantaina iltapäivällä. Kun auto oli parkittu, leiri järjestetty, katos rakennettu ja puutarhatuolit nostettu ulos, eräs kokenut festivaalivieras varmaan tälläkin kerralla nojasi taaksepäin, huokasi ja totesi: "Kyllä Naamoilla on ihmisen hyvä olla."

20 vuotta on festivaalille pitkä aika. Ainakin yhdistyspohjalta järjestetyn. Toiminta näyttää kuitenkin hyvin vakiintuneelta. Kauppien puolesta juhlat voivat jatkua.

"Me olemme kasvaneet juhlien mukana. Naamat on kehittynyt hallitusti ja meitä kuunnellen. Ei ole näköpiirissä, että loppuisi", Markku Kauppi sanoo.

