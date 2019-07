Maailman parhaan ruokakaupan tittelistä kisaava K-kauppias Markku Hautala: "Tuottajille pitää antaa mahdollisuus tienata enemmän"

Järvenpään Citymarket-kauppias kisaa maailman parhaan ruokakaupan tittelistä. Hänen kauppansa on ehdolla, koska kauppias kunnioittaa asiakkaitaan niin paljon.

Kari Salonen

Markku Hautala tahtoi tehdä kauppansa juomaosaston alusta asti itse. Hän nosti moottoripyörän kattoon ja lisäsi lopulta myyntiä kymmenillä prosenteilla.

Sunnuntaina Järvenpään K-Citymarketissa kävi ostoksilla lapualainen pariskunta. Kauppareissulle tuli matkaa yhteen suuntaan 360 kilometriä, ajoaikaa noin neljä tuntia.

”He olivat kuulleet kaupasta niin paljon, että päättivät tulla käymään”, kertoo kauppias Markku Hautala.

Hänen Citymarketinsa Järvenpäässä houkuttelee runsaasti asiakkaita kaupungin rajojen ulkopuolelta. Viime kesänä marketin sushi-tiskistä kirjoitettiin lehdissä ja siitä tuli monen helsinkiläisen makumatkakohde. Viime viikollakin kaupan asiakasmäärä ylitti Järvenpään väkiluvun.

Vuotta on vielä noin puolet jäljellä, mutta kauppias Hautala arvioi ruokamyynnin kasvavan tänä vuonna 50 prosentilla.

Menestys ei tule helpolla. Hautala kertoo, että Järvenpään ”Cittari” on Suomen eniten käsityötä tekevä kauppa.

Se tarkoittaa, että kauppias kiertää markettia ja miettii, miten pikkuruiset yksityiskohdat ja suuret kokonaisuudet olisi mahdollista hoitaa paremmin.

Kauppa oli esimerkiksi ensimmäinen suomalainen marketti, jonka juomaosaston suunnittelussa viitattiin kintaalla suurten panimoiden vaatimuksille.

”Yleensä juomaosaston rakentaminen ei maksa mitään, koska valmistaja tuo kylmäkaapit ja päättää niiden asettelusta”, Hautala kertoo.

Hän tahtoi päättää itse, miten tuotteet sijoitetaan palvelemaan asiakkaita parhaalla mahdollisella tavalla.

Asiakaslähtöisyys näkyy Järvenpään juomaosastolla esimerkiksi siten, että puolentoista litran pullot löytyvät kylmäkaapista.

Valmistajat raivostuivat Hautalan omapäisyydestä. Eräs suuri suomalaispanimo ilmoitti, että yhteistyö kaupan kanssa päättyy siihen.

”Sitten puolen vuoden jälkeen heillä huomattiin, että homma toimii. He halusivat takaisin mukaan.”

Nyt Hautalan suunnittelema juomaosasto alkaa muodostua vakioksi muissakin Citymarketeissa. Niissäkin on huomattu, että asiakkaan palveleminen on tuottavaa liiketoimintaa.

Markku Hautala on kotoisin Kymenlaaksosta ja kauppias kolmannessa polvessa. Hänen isoisällään oli alkujaan kauppoja Kotkassa, Ruotsinpyhtäällä ja Kuusankoskella. Isoisän perua on Hautalan siisteyskäsitys.

”Hänen kaupassaan pyyhittiin appelsiineista pölyt päivittäin. Olen samalla tavalla jämpti siisteyden suhteen. Minun mielestäni se on asiakkaan kunnioittamista.”

Myös Hautalan isä oli kauppias. Poikansa sanoin todellinen ”jalat maassa -tyyppi”.

”Kun aloin puhua, että teen Järvenpäästä Suomen sushi-pääkaupungin ja tästä maailman parhaan kaupan, hän taisi pitää minua vähän hulluna”.

Hullu tai ei, Järvenpään Citymarket myy nyt eniten sushia Euroopassa – 95 000 palaa viikossa. Niiden keskimääräinen hyllyikä on vain 11 minuuttia. Marketti on myös lähempänä maailman parhaan kaupan titteliä kuin yksikään suomalainen on koskaan ollut.

Brittiläinen Institute of Grocery Distribution (IGD) on valinnut Hautalan kaupan kuuden finalistin joukkoon kisaamaan pääpalkinnosta. Vastassa on sellaisia vähittäiskaupan jättiläisiä kuin yhdysvaltalainen Walmart.

Jo pelkkä kuuden parhaan joukkoon pääseminen on huima suoritus. IGD:n asiantuntijat kiertävät vuosittain maailmaa ja valitsevat finalistit 750 kaupan joukosta. Järvenpäässä he hämmästelivät erityisesti intohimoa, jolla kauppaa kehitettiin.

”He sanoivat, että eivät ole nähneet vastaavaa koskaan missään”, Hautala kertoo.

Kari Salonen

Kauppias Markku Hautala päätti tehdä Järvenpäästä Suomen sushi-pääkaupungin. Nyt hänen kauppansa myy eniten sushia Euroopassa. Timo Korpilammi on yksi tuhansista asiakkaista.

Kaupan pyörittäminen tällä tavalla vaatii Hautalan sanojen mukaan neljä kertaa enemmän töitä kuin keskivertokauppiaalla. Miksi nähdä kaikki tuo vaiva?

”Rakastan taidetta, mutta en osaa mitään. En laulaa, en maalata, en osaa edes piirtää suoraa viivaa. Olen myös aina rakastanut kauppaa, se on minun taiteenlajini.”

Hautalan ajattelussa ruokakaupan tarkoitus on parantaa ihmisten elämää.

”Suomalaiset monesti ajattelevat, että ruokakauppa on paikka, josta käydään hakemassa jotain nopeaa suuhunpantavaa ja sitten lähdetään mahdollisimman nopeasti ulos. Miksi? Se voi olla niin paljon enemmän!”

Hautalan kaupassa näkee, mitä ”enemmän” tarkoittaa. Esimerkiksi hedelmä- ja vihannesosasto on rauhoitettu aina valaistuksesta lähtien. Kalseiden loisteputkien sijaan osasto on valaistu lämpimillä ja pehmeillä kohdevalaisimilla. Sivuseinällä olevan yrttihyllyn eteen astuessa äänet vaimenevat ja yrttien tuoksu tulvahtaa sieraimiin.

”Se tapahtui itse asiassa vähän vahingossa. Tämä tekemämme viherseinä muuttaa yrttihyllyn akustiikan sellaiseksi, että tietyssä kohdassa kaikki äänet vaimenevat. Silloin muut aistit vahvistuvat”, Hautala selittää.

Hän kiteyttää tavoitteekseen ”tuoda hyvä maku takaisin ruokakauppaan”.

Hautala tahtoo palvella eritoten hinta–laatu-tietoisia asiakkaita. Vähittäiskaupan asiakkaista noin kymmenys on kiinnostunut vain hinnasta, kymmenys vain laadusta ja loput 80 prosenttia hinta–laadusta.

Koska kauppa sijaitsee Keski-Uudellamaalla, Hautalan täytyy myös ”kumartaa hiukan laatutietoisten suuntaan”.

Tässä Hautala myös eroaa omasta mielestään esimerkiksi S-ryhmän tavasta käydä vähittäiskauppaa. Hänen sanojensa mukaan tyylit eroavat niin paljon toisistaan, että ei näe S-ryhmää edes kilpailijana.

”Molemmat palvelevat asiakkaita omalla tavallaan ja asiakkaat valitsevat, kumpi heitä miellyttää. S-ryhmä esimerkiksi puhuu halpuuttamisesta, minä puhun laaduttamisesta”.

Kari Salonen

Mark Gulyas täyttää yrttiosastoa, jonka eteen astuessa hälinä vaimenee ja tuoksu tulvahtaa sieraimiin.

Hautalan mielestä hinnan alentaminen vaikuttaa aina pitkällä tähtäimellä ruuan laatua heikentävästi.

Siksi hän tahtoisikin nähdä, että kauppa antaisi tuottajalle mahdollisuuden tehdä korkealaatuisempaa tavaraa myyntiin.

”Ajatellaan, että porsaanliha maksaa x euroa kilo, ja joku tuottaja päättää alkaa tuottaa huippulaatua jonka hinta on x + 2 euroa kilo. Jos kauppa sanoo, että meitä ei kiinnosta kuin hinta, silloin on ihan turha tuottaa parempaa. Elintarviketeollisuuden pitäisi antaa enemmän ilmatilaa laadulle ja antaa tuottajalle mahdollisuus tienata enemmän, mutta silloin porsaanlihankin pitäisi ihan oikeasti maistua paremmalta.”

Laadun eteen huhkiminen tulee esille japanilaisessa mielenmaisemassa, jota kohtaan Hautala kertoo kokevansa tiettyä hengenheimolaisuutta. Japanissa jollekin asialle omistautuminen on aivan omaa luokkaansa.

”Siellä nysvätään jonkin asian parissa vuosikausia. Tahdotaan olla paras, koska toista ihmistä arvostetaan niin paljon. Oma tekeminen halutaan hioa aivan huippuunsa, koska siten voidaan osoittaa toiselle ihmiselle kunnioitusta.”

Järvenpäässä asiakasta arvostetaan niin, että lapualaispariskunta ajaa kahdeksan tuntia käydäkseen Hautalalla kaupassa.

Kari Salonen

Markku Hautalan mielestä ruokakaupassa on aina jokin asia, jonka voisi tehdä vielä aiempaa paremmin.