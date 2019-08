Tubettaja Inari Fernández järjestää Sodankylässä koko kylän tuparit – "On jännää muuttaa paikkaan, josta ei tunne ketään"

Maija Partanen

Perheen pieni Mutu-koira on vielä tietämätön tulevasta elämänmuutoksesta. Inari Fernández odottaa, että koiraa saa pitää vapaana, eikä tarvitse pitää remmissä.

Inari Fernández ottaa meidät vastaan kodissaan heinäkuun loppupuolella. Fernández on juuri palannut kotiin elämänsä ensimmäisestä piirroselokuvan dubbausroolista.

"Tämä oli minulle aivan uusi kokemus. Luulin esittäväni äitiä, mutta olinkin pahisroolissa", Fernández kertoo nauraen.

Fernández ja tämän espanjalainen mies Esteban sekä 5- ja 9-vuotiaat tyttäret Lucia ja Ronja asuvat Mutu-koiran kanssa Lauttasaaressa, lyhyen matkan päässä Helsingin keskustasta.

Perheen kaunis kerrostalokoti on selkeästi muuttotunnelmissa. Asunto on täynnä pakattuja ja vielä puolityhjiä muuttolaatikoita. Tämän jutun ilmestymishetkellä perhe on nimittäin jo muuttanut Sodankylään.

Mutta siitä lisää kohta.

Fernández tuottaa työkseen videoblogeja omalle Äidin Puheenvuoro YouTube-kanavalleen.

Taustaltaan hän on toimittaja. Nykyinen tubettaja irtisanoutui vakityöstään Yleltä kaksi vuotta sitten ja ryhtyi suunnittelemaan uraa yrittäjänä. Oma tubekanava alkoi harrastuksena viestinnän töiden ohessa.

"Sitten tuli hetki, jolloin piti valita haluaako panostaa täysillä. Sanoin ääneen, että mun unelma on, että tästä tulisi työ."

Sitten unelmasta tuli totta. Kanava on ollut Fernándezin työ puolentoista vuoden ajan.

Kanavan lisäksi hän pyörittää omaa vaikuttajamediatoimistoa, joka tekee sisällöntuotantoa, vaikuttajamarkkinointia ja muuta tubettamista tukevaa toimintaa.

Fernández on kotoisin Helsingistä. Lukuun ottamatta opiskeluvuosia Tampereella ja muutamaa Saksassa asuttua vuotta, hän on asunut siellä aina.

Perheenäiti on tottunut elämään, jossa palvelut löytyvät läheltä. Autoa hän ei arjessaan tarvitse lainkaan, joka paikkaan pääsee pyörällä tai julkisilla.

Perhe elää hektistä lapsiperhearkea.

"Meillä on viisi kertaa viikossa harrastus, ja lisäksi olemme mieheni kanssa mukana tosi monissa luottamustehtävissä. Myös viikonloppuisin on usein harrastuksiin liittyviä menoja", Fernández luettelee.

Myös perheen sosiaalinen elämä on vilkasta.

"Meillä on paljon ystäviä. Lauttasaari on yhteisöllinen paikka, ja olemme paljon tekemisissä ihmisten kanssa. Taloyhtiössämme asuu melkein 50 lasta ja täällä on paljon tuttuja."

Vaikka perhe viihtyy Lauttasaaressa hyvin, tuntuu harrastusten ja sosiaalisten menojen täyttämä arki ajoittain uuvuttavalta.

"Arki on usein suorittamista", Fernández miettii.

Mutta miksi helsinkiläisperheen omaisuus on pakattuna muuttolaatikoihin?

Fernándezin suhde Lappiin ulottuu lapsuuteen.

"Mun nimihän on Inari, eli se jo on sellainen ihmeellinen kaiku Lapista. Omat vanhemmat aina rakastaneet Lappia ja olen viettänyt siellä lapsena paljon aikaa", hän muistelee.

"Lapissa on hyvä olla, tulee sellainen luontoon maadoittunut olo ja jännä rauha."

Viime vuonna koko perhe vietti joulua Saariselällä.

"Aloimme mieheni kanssa leikitellä idealla, että mitä jos muutettaisiin Lappiin."

Muuttosuunnitelmat lähtivät käyntiin ja perhe päätti kokeilla vuoden mittaista asumista Lapissa.

Vaihtovuoden kumppaniksi valikoitui Sodankylä.

Sodankylän kunta maksaa Fernándezille 2500 euron kuukausipalkkion koko vaihtovuoden ajan. Vastineeksi Fernández kuvaa viikottain videoblogia perheen arjesta ja elämyksistä Sodankylässä.

"Sodankylä maksaa siitä, että saa olla punaisena lankana vaihtovuoden sisällöissä."

Sisältöä ideoidaan yhdessä kunnan kanssa, mutta lopullisesta suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa Fernández itse.

Vuoden aikana videoilla nähdään myös muita yhteistyökumppaneita, kuten esimerkiksi MTK.

Yhteistyön kautta Fernándezin on tarkoitus oppia maa- ja metsätaloudesta.

"Haluan tutustua siihen, mistä ruoka tulee. Me emme kaupungissa usein muista sitä miettiä, ja pidämme kaupasta ostamaamme maitolitraa itsestäänselvyytenä."

Fernández ei itse syö lihaa, mutta on kiinnostunut tutustumaan myös eläintuotantoon.

"Itse olen päättänyt olla syömättä lihaa ilmastonmuutoksen takia. Olisin kiinnostunut keskustelemaan jonkun karjatilallisen kanssa. Kiinnostaa tietää, onko myös ilmastoystävällinen lihantuotanto mahdollista."

Eniten maatalouteen tutustumisessa kiinnostaa kuitenkin erilaisen elintavan oppiminen.

Muutossa Fernándezia jännittää erityisesti vuodenajat ja pitkä talvi. Mukaan on pakattu kaikki perheen talvivaatteet ja villapaidat. Pukeutuminen mietityttää.

"Voiko siellä edes olla missään mekossa ja nilkkureissa? Lähdenkö töihinkin toppahousuissa?", Fernández pohtii.

Myös pitkät etäisyydet ja automatkat mietityttävät.

"Saavumme aina viime tingassa joka paikkaan. Ehkä eniten muutossa mietityttää se, miten ehdimme paikalle pitkien välimatkojen Lapissa", hän kertoo nauraen.

Perheen uusi koti on Vuojärven kyläyhdistyksen omistama 125 neliön hirsitalo.

"Halusimme kokeilla asumista sata vuotta vanhassa talossa, jota lämmitetään puulla ja sähköllä. Koska kyseessä on vain vuosi, halusimme maksimoida erilaisuuden kokemuksen", Fernández kertoo.

Sosiaalinen perhe aikoo järjestää uudessa kodissa koko kylän tuparit.

"On jännää muuttaa paikkaan, josta ei tunne ketään", Fernández miettii.

Koko kylän tupareilla perhe haluaa helpottaa tutustumista uuteen yhteisöön.

"Avoimesti mennään ja halutaan oppia paikallista elämää."

Fernándezin miehelle järjestyi vaihtovuodeksi vuoden liikunnanopettajasijaisuus Sodankylän keskustan koulusta.

Molemmat tytöt aloittavat syksyn toisessa koulussa, jossa on vain 40 oppilasta. Perheen vanhempi tytär on aiemmin käynyt vajaan tuhannen oppilaan alakoulua.

"Lapset ovat innoissaan muutosta, tämä on meidän koko perheen yhteinen unelma. Mutta totta kai lapset eivät ymmärrä tätä ihan samalla tavalla. Eivät he ehkä tajua, että kun muutamme, niin siellä kotipihalla ei oikeasti ole heti kavereita pihalla."

Fernández ei kuitenkaan ole huolissaan. Lapsille on Sodankylässäkin harrastusmahdollisuuksia, ja syksyksi on katsottu jo cheerleadingia ja sirkuskoulua.

Tavoitteena on pitää harrastusten määrä aiempaa vähäisempänä ja rauhoittaa arkea.

Eniten Fernández odottaa, että pääsee kertomaan katsojille tavallisesta arjesta ja muuton aiheuttamista tunteista.

"Itselleni on kaikkein tärkeintä, että voin välittää katsojille sen fiiliksen, että unelmien toteuttaminen on mahdollista. Monet unelmoivat elämänmuutoksesta. Toivon, että voisin inspiroida näitä ihmisiä."

Inari Fernándezin perhe muutti Sodankylään 1.8. Elämää voi seurata YouTubesta kanavalta Äidin Puheenvuoro.