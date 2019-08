Arvaatko, miten usein suomalaiset ajattelevat seksiä? Miehillä se on mielessä huomattavasti naisia useammin

Kaikkein eniten seksi on mielessä 35–44 -vuotiailla suomalaisilla.

Terhi Pape-Mustonen

Kaalimato.comin toteuttaman tutkimuksen mukaan yli kolmannes suomalaisista ajattelee seksiä vähintään kerran päivässä.

Seksuaalisesti vilkkain mielikuvitus löytyy suomalaisilta miehiltä, joista joka kolmas ajattelee seksiä useita kertoja vuorokaudessa. Vähintään kerran päivässä seksi käy mielessä 49 prosentilla miehistä.

Suomalaisilla naisilla ajatukset ovat miehiin verrattuna huomattavasti harvemmin seksissä. Vaikka joka neljäs nainen miettiikin seksiä useita kertoja viikossa, päivittäinen seksin ajattelu on miehiä huomattavasti harvinaisempaa.

"Visuaalisuudella on yleensä suurempi rooli miesten kiihottumisessa. Miehet saattavat siis saada ympäristöstä herkemmin erilaisia visuaalisia ärsykkeitä, jotka saavat omat ajatukset kääntymään seksiin. Naisten seksihaluihin voi vaikuttaa puolestaan kuukautiskierron eri vaiheet sekä miehiä suurempi alttius stressille ruuhkavuosien aikana", Kaalimato.comin seksuaaliterapeutti Annukka Lavikainen kommentoi tiedotteessa.

Moni on voinut törmätä olettamukseen, jonka mukaan vain nuorilla hormonit hyrräävät ja ajatukset harhailevat seksissä tuon tuosta. Kyselytutkimuksen perusteella kaikkein himokkaimpia ovat kuitenkin 35–44-vuotiaat suomalaiset. Tästä ikäryhmästä nimittäin lähes kolmannes ajattelee seksiä useita kertoja vuorokaudessa, kun 18–24-vuotiailla vastaava osuus on 19 prosenttia. Myös 45–54-vuotiaat ajattelevat seksiä aktiivisesti, sillä heistä 24 prosentilla se on mielessä useita kertoja päivässä.

Seksi on useita kertoja viikossa mielessä varsin tasaisesti kaikilla 18–70-vuotiailla suomalaisilla. Toisin kuin muissa ikäryhmissä, 55–70-vuotiaiden kesken on havaittavissa selvempää jakautumista seksuaalisesti erittäin aktiivisiin ja harvemmin tai ei koskaan seksiä ajatteleviin.

"Vanhemmissa ikäluokissa omaan seksuaalisuuteen vaikuttavat vaihdevuodet sekä sairaudet ja lääkitykset. Vanhemmiten ihmiset ovat saattaneet myös löytää muita keinoja saada mielihyvää kuin seksi. Jotkut pysyvät kuitenkin seksuaalisesti aktiivisina aina vanhuuteensa saakka", seksuaaliterapeutti Lavikainen sanoo.

Kaalimato.comin tilaaman kyselytutkimuksen toteutti Pohjoisranta BCW. Tutkimusaineisto koottiin verkkotutkimusyhtiö Bilendin kansalaispaneelissa tämän vuoden toukokuussa. Tutkimukseen vastasi 1 000 iältään yli 18-vuotiasta suomalaista, ja lähtöotos on kansallisesti edustava.