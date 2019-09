Onko tasapainosi heikentynyt? – Nopean testin avulla selvität tasapainoaistisi tilanteen

Luonnossa liikkuminen on vaativampaa kuin tasaisella kävely. Tasapainon tärkeyden tai heikkenemisen huomaa yleensä vasta sitten, kun sen on menettänyt.

Pasi Leino

Metsässä liikkuminen harjoittaa tasapainoa monipuolisesti. Toiminnallista tasapainoa voi parantaa valitsemalla välillä haasteellisemman reitin.

Toistuva kaatuilu on ikävä tapa huomata oman tasapainon heikkeneminen. Toisaalta tasapaino on ominaisuus, jota voi harjoittaa.

Marjastus on hyvä tapa ylläpitää omaa kuntoa ja tasapainoa, sillä epätasainen alusta harjoituttaa automaattisesti aistijärjestelmäämme. Tasapainon säännöllinen treenaus ylläpitää marjastusharrastusta, ja tasapaino on taito, jota kannattaa ylläpitää.

Testaa tasapainosi ennen marjametsälle lähtöä.

Tasapainon ylläpitäminen ja harjoittaminen vähentää kaatumisia ja helpottaa arjen askareita, sillä epätasaisella tai liukkaalla alustalla toimiminen on yleensä välttämätöntä. Luontoliikunta harjoittaa tasapainoa monipuolisesti.

Tasapaino jaetaan staattiseen ja dynaamiseen tasapainoon. Staattisesta hyvänä esimerkkinä on yhdellä jalalla seisominen, kun taas dynaamisessa on oleellista liikkeessä tapahtuva tasapainon hallinta. Molempia tasapainon osa-alueita on hyvä harjoittaa, mutta dynaaminen eli toiminnallinen tasapaino on liikkumisen ja turvallisuuden kannalta tärkeämpää, kertoo Salokangas.

Tasapainoa ylläpitää kolme kehon aistijärjestelmää: somatosensoriset eli kehon sisäiset aistimukset kuten lihasten ja nivelten asento, näköaisti sekä liikeaistijärjestelmä.

Iällä ja sukupuolella on myös vaikutusta tasapainoon. Pääsääntöisesti naisilla ja nuoremmilla on parempi tasapaino kuin iäkkäillä ja miehillä.

Parantaaksesi toiminnallista tasapainoa puolukkametsässä valitse välillä haasteellisempi reitti, ponnista kantojen ja ojien yli tai kävele muutamia askeleita taaksepäin.

Tasapainoillessa teet hyvin monella lihaksella töitä aina nilkan ja jalkaterän pienistä lihaksista vatsan syviin lihaksiin ja selän pitkittäisiin lihaksiin saakka.

Metsä on oivallinen paikka kaikenlaiseen tasapainoiluun. Varo, etteivät marjat tipu ämpäristä!

Pasi Leino

Tasapainotestiä varten tarvitaan 2,5 metsiä pitkä lankku.

Tee toiminnallinen tasapainotesti

Tarvitset 2,5 metrin pituisen lankun sekä sekuntikellon. Jos et löydä sopivaa lankkua, piirrä hiekkaan 2,5 m viiva ja merkkaa keskikohta.

Testi suoritetaan paljain varpain.

Seiso laudan päässä ja astu laudan päälle, kun aika alkaa.

Kävele laudan päällä etuperin puoliväliin asti, käänny 180 astetta ja jatka matkaasi toiseen päähän takaperin kävellen mahdollisimman pian.

Jatka testiä samoin lähtöpaikkaan eli toiseen päähän lautaa.

Aika päättyy, kun astut pois laudan päältä aloituspäädyssä.

Muista huomioida myös turvallisuus testiä tehdessä. Horjahduksia tulee helposti, joten ympärillä olevat esteet ja ulokkeet kannattaa poistaa.

Jos tipahdat pois laudan päältä tai kosketat kädellä/jalalla maata, loppuaikaan lisätään 1 sekunti/ virhe.

Toiminnallisesta testistä ei ole ikä- ja sukupuolivakioituja viitearvoja, mutta tiettyjen ammattiryhmien keskiarvot löytyvät. Vertaa omaa tulostasi näihin. Jos pääset raja-arvoihin, niin testituloksesi on hyvä.

Jukka Pasonen

Omia tuloksiaan kannattaa verrata testin raja-arvoihin.