Lidlin luomumunasta kuoriutunut Raivo-Jooseppi piinaa omistajaansa – "Koko ajan saa katsoa, mistä se hyökkää"

Monica Hautaniemi

Raivo-Jooseppi hyökkää sumeilematta liian lähelle uskaltautuvien tunkeilijoiden kimppuun.

Moni on saattanut viime päivinä Facebookia selatessaan törmätä ilmoitukseen, joka ei varsinaisesti houkuttele ostamaan.

Saarijärveläinen Monica Hautaniemi tarjoaa ilmoituksessaan Raivo-Joosepin nimellä kulkevaa kukkoa.

"Olen nyt reilun vuoden ikäinen, osaan käyttää tehokkaasti kannuksia, nokkaa sekä kynsiä hyökätessä (kaikki ilmansuunnat on hallussa, joten kannattaa olla silmät myös selässä)", Hautaniemi kirjoittaa ilmoituksessaan.

Hautaniemen mukaan kukosta on tullut yhteydenottoja, mutta tosissaan hän ei ole vielä valmis Raivo-Joosepista luopumaan.

"Tämä lähti aika vitsipohjalta. Kavereita oli tarkoitus hauskuuttaa, moni tietää Raivo-Joosepin. Teksti on kyllä ihan täysin totta. Tiettyinä päivinä olen hyvin valmis pääsemään siitä eroon, toisaalta kyllä me Joosepin kanssa ollaan yritetty pitää yllä viha-rakkaussuhdettamme."

Raivo-Jooseppi kuoriutui Lidlin luomumunasta kanaemon hautomana. Kaupan luomumunien haudonta saattaa onnistua, sillä osalla luomutiloista on kukko.

Nuorena Jooseppia kutsuttiin Paniikki-Joosepiksi, koska se juoksi ihmisiä karkuun. Raivopäinen käytös alkoi vasta myöhemmin, eikä kyse näytä olevan nuoruuden ohimenevästä vaiheesta.

Jooseppi antaa Hautaniemen ottaa syliin, mutta jos joku vieras lähestyy, eläin sekoaa täysin.

Omistajaansakaan se ei siedä, jos tämä lähestyy matalalta. Munien kerääminen kanalasta talvisin vaatii varustautumista, Hautaniemi kertoo.

"Hyvät, pehmustetut vaatteet ja kypäränkin voi vetää päähän, käteen jokin ase. Saa olla silmät selässä, koko ajan saa katsoa, mistä se hyökkää."

Joosepilla on noin 10 kanan lauma. Se on Hautaniemen mukaan rakastajanakin aika roisi, kanoilla on monesti päälaet paljaana.

Käytöksen ohella Raivo-Joosepin ääni herättää myös huomiota. Kiekumisääni on Hautaniemen mukaan karmiva, ja sitä voi tulla mihin aikaan vain.

"Jooseppi kiekuu ihan kellon ympäri, keskellä yötäkin saattaa kiekua. Ei mitään logiikkaa."

Raivo-Jooseppi ei ole ainoa kukko, joka on saanut omistajansa harkitsemaan myyntiä luonteen vuoksi. MT:n kuukausiliite Kantri kertoi vuonna 2012 häijystä Simosta, joka lopulta rauhoittui uudessa kodissaan.