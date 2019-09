Nyyrikin, tulihiiden ja Iku-Turson maailmassa: Kalevala taipuu pelimaailmaksi – katso video

Surma Games

Metsästäjä Sisu tekee Please the Gods -pelissä urotöitä jumalille.

Oululaisessa kellarissa sudet ulvovat, kun metsästäjä Sisu lähtee tekemään urotöitä Ahdille ja Nyyrikille. Vastaan tulevat niin tulihiisi, tonttu, Iku-Turso kuin Tuonen tytär Louhikin.

Kalevalasta tutut hahmot seikkailevat pelistudio Surma Gamesin tuoreessa PC-pelissä. Retroroolipelissä taistelut käydään nopilla.

Tavoitteena on kasata onnea ja rikkauksia jauhava Sampo osista.

Kalevalan lopussa Sampo on pirstaleina. Tästä alkaa Please the Gods -peli.

”Tämä on jatko-osa Kalevalalle”, kertoo Surma Gamesin toimitusjohtaja Antti Nousiainen.

Peli julkaistiin heinäkuussa PC:lle. Ensi vuoden alussa Surma Games tekee siitä version Nintendo Switch -konsolille yhteistyössä puolalaisen firman kanssa.

Lisäksi peli pääsee museoon. Tampereen Vapriikissa sijaitsevassa Suomen Pelimuseossa avautuu joulukuussa Pelien Kalevala -näyttely. Please the Gods on näyttelyn uusin julkaistu peli. Vanhin on lautapeli Sampo vuodelta 1904.

Pelien Kalevala -näyttely on esillä Suomen pelimuseossa 13.12.2019–29.3.2020, jonka jälkeen se lähtee kiertämään kirjastoja.

Nousiaista ilahduttaa, että pelitkin nähdään kulttuuriksi.

Surma Games sai pelin kehittämiseen avustuksen audiovisuaalista kulttuuria tukevalta AVEKilta.

Pelin vastaanotto ylitti odotukset, Nousiainen kertoo. Julkaisemisensa aikaan peli kävi Steam-pelikaupassa hetkellisesti Suomen top 10:ssä.

Pekka Fali

Antti Nousiainen ja Saija Matero esittelevät Please the Gods -peliä. Pelistudioon kuuluvat myös Jenna Hepo-oja, Teemu Karjalainen ja Janne Turunen.

Nousiaisen mukaan peliala on demokraattisempi kuin esimerkiksi toinen viihdeteollisuuden jättiläinen, elokuva-ala. ”Pelialalla pienistäkin maista voi nousta taistelemaan huippusijoista.”

Pelialan yritys kannattaa Nousiaisen mukaan perustaa sen kokoiseen kaupunkiin, että tekijöitä löytyy saman katon alle.

Etätyöt ovat intensiivisessä kehitysprosessissa hidaste – viestittely on hitaampaa kuin se, että graafikko, pelisuunnittelija ja koodari kokoontuvat saman ruudun ääreen.

Surma Games sai alkunsa pelialan hautomosta, Oulu Game Labista.

Oulu Game Lab on Oulun ammattikorkeakoulun pelialan koulutusohjelma. Siinä mukana ovat yritysmaailman parhaat puolet, mutta ei taloudellista riskiä, Nousiainen kuvailee. ”Saa epäonnistua rauhassa.”

Surma Gamesin graafikko Jenna Hepo-oja keksi idean mytologiasta ja seikkailemisesta. Johtava graafikko Saija Matero on toinen alkuperäisjäsen. ”Ajateltiin, että tällaista peliä ei ole olemassa Suomen mytologiasta”, kertoo Matero.

Nousiainen tuli viime vuoden alkukesällä mukaan tiimiin, josta puuttui pelisuunnittelija.

Pekka Fali

Kalevalaan ja sen hahmoihin pelintekijä perehtyivät kirjastossa ja netissä.

Surma Gamesin Nousiainen hyppäsi pelialalle yliopiston luonnonmaantieteen opinnoista.

”Maantieteen laitoksella ei puhuttu opiskelijoiden ensimmäisten yritysten verotuloista.”

Surma Games alkoi itsenäiseksi pelistudioksi vuodenvaihteessa ja vuokrasi tilat Kaamos Games -yhtiöltä. Viisi tiimiläistä jatkoi työtä kellarissa.

Pelin julkaisijaksi löytyi oululainen Spawn Point -osuuskunta.

Please the Gods pyörii ruudulla. Sisu ottaa mittaa Näkistä.

Kalevalamitan kerto toi omat haasteensa pelin tekijöille. Sama asia sanotaan peräkkäisissä säkeissä toisin sanoin. Toisaalta asiaan voidaan myös ilmaista kaksi eri näkökantaa – tai niiden vastakohdat.

”Kultainen kirves ja vaskinen vasara eivät ole sama asia. Piti valita jompi kumpi”, Nousiainen sanoo.

Kalevalaan ja sen hahmoihin perehdyttiin kirjastossa ja netissä, kertoo Matero.

Ronskeimmat jutut eivät peliin taipuneet. ”Ukot ovat kertoneet juttuja. Niitä piti hieman sensuroida. Peli sopii koko perheelle”, Nousiainen sanoo.

Nousiaisen mukaan suomalaisessa mytologiassa luontosuhde on terve. ”Luontoa ei koiteta alistaa, vaan elää sen rinnalla.”

”Suomen mytologiassa on vähemmän väkivaltaa kuin esimerkiksi viikingeillä, ja enemmän luonnon kunnioittamista.”

Surma Games

Nyyrikki on yksi Kalevalan hahmoista, joka tulee pelissä vastaan.