Rakkaus, sinnikkyys, yrittäjyys: Tässä ovat Maaseudun Tulevaisuuden uudet TV-mainokset

MT:n uusien mainoselokuvien kasvot Jaana ja Juha Kokkala esiintyvät luontevasti kameran edessä, ja pariskunnalla on hyvä yhteinen kemia. Hersyvä huumori lentää ja nauru raikaa, kun kaksikko kertoo Tompurin tilasta, jota he ovat isännöineet vuodesta 2012 lähtien.

Juha Kokkala on Tompurin tilan 12. isäntä. Häppilän kylässä Virolahdella sijaitsevalla tilalla on harjoitettu maataloutta yhtäjaksoisesti 1700-luvulta lähtien.

”Se oli lopulta aika selkeä päätös, että jatkan tilanpitoa. Ehkä siinä oli myös velvollisuudentuntoa menneitä sukupolvia kohtaan. Näin vanhaa sukutilaa ei viitsi laittaa lihoiksi”, Juha Kokkala tuumii.

Elokuvaohjaaja Klaus Härö kertoo halunneensa tehdä nykyaikaisen ja todentuntuisen mainoselokuvan maaseudusta. Filmin kasvoiksi valittiin virolahtelaiset maatalousyrittäjät Juha ja Jaana Kokkala. Oikeiden ihmisten kautta elokuvaan saatiin aito ja maanläheinen ote.

”Halusimme tehdä filmin, joka puhuisi rehellisesti ja positiivisesti totta tämän päivän suomalaisille. Maaseudulla on paljon nuoria sukupolvia, joille Maaseudun Tulevaisuus lehtenä ei ole itsestäänselvyys. Nykykatsojat ovat vaativia. He huomaavat heti, jos joku on feikkiä”, Härö sanoo.

Tuotantoryhmä tapasi useita maaseutuyrittäjiä eri puolilta Suomea. Kokkalan pariskunta Tompurin tilalta valikoitui lopulliseen filmiin positiivisen suomalaisuutensa ja hyvän supliikkinsa vuoksi.

”Ihmiset joutuvat venymään nykyään moneksi maaseutuyrittäjänä. Aika harva on enää pelkästään karjanhoitaja, viljanviljelijä tai majatalon pitäjä. Perinteiset ammatit yhdistyvät moderniin tekniikkaan, ja pieneen majataloon maaseudulla saattaa tulla yhtäkkiä asiakkaita esimerkiksi Singaporesta.”

Uudet mainokset tulevat televisioon huomenna, mutta tässä jutussa ne ovat nähtävissä ennakkoon.