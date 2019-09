Video: Klaus Härö ohjasi MT:n uuden televisiomainoksen: ”Halusimme tehdä filmin, joka puhuisi rehellisesti ja positiivisesti totta tämän päivän suomalaisille"

"Uudessa mainosfilmissä näytetään dynaamista maaseutua, jossa on nuoria ja menestyviä maaseutuyrittäjiä", Viestilehtien Olli Kantola kertoo.

Kansainvälisesti palkittu elokuvaohjaaja Klaus Härö on iloinen saadessaan tehdä MT:lle uuden mainosfilmin. Hän on ohjannut pitkien elokuvien välissä aiemminkin mainoselokuvia kotimaisille yrityksille, kuten Juustoportille, Snellmanille ja Finnairille.

Häro halusi tehdä nykyaikaisen ja todentuntuisen mainoselokuvan maaseudusta. Filmin kasvoiksi valittiin virolahtelaiset maatalousyrittäjät Juha ja Jaana Kokkala. Oikeiden ihmisten kautta elokuvaan saatiin aito ja maanläheinen ote.

”Halusimme tehdä filmin, joka puhuisi rehellisesti ja positiivisesti totta tämän päivän suomalaisille. Maaseudulla on paljon nuoria sukupolvia, joille Maaseudun Tulevaisuus lehtenä ei ole itsestäänselvyys. Nykykatsojat ovat vaativia. He huomaavat heti, jos joku on feikkiä”, Härö sanoo.

Tuotantoryhmä tapasi useita maaseutuyrittäjiä eri puolilta Suomea. Kokkalan pariskunta Tompurin tilalta valikoitui lopulliseen filmiin positiivisen suomalaisuutensa ja hyvän supliikkinsa vuoksi.

”Ihmiset joutuvat venymään nykyään moneksi maaseutuyrittäjänä. Aika harva on enää pelkästään karjanhoitaja, viljanviljelijä tai majatalon pitäjä. Perinteiset ammatit yhdistyvät moderniin tekniikkaan, ja pieneen majataloon maaseudulla saattaa tulla yhtäkkiä asiakkaita esimerkiksi Singaporesta.”

Härölle kertyi peräti 15 tuntia videomateriaalia kolme vuorokautta kestäneistä kuvauksista. Niistä hiotaan kolme noin 40 sekunnin pituista mainosfilmiä.

”Parasta elokuvaajaohjaajan ammatissa on se, että tässä pääsee niin lähelle ihmistä. Tungimme kameraa suurin piirtein keittoastiaan ja saunan lauteille. Juha ja Jaana kertoivat avoimesti, mikä maaseutuyrittäjän työssä on hienoa ja mikä raskasta.”

Edelliset MT:n televisiomainokset ohjasi Aku Louhimies, jonka kanssa Viestilehdet aloitti yhteistyön vuonna 2004.

”Vanhoissa mainoksissa korostui maaseudun romanttinen puoli. Oli kauniita kuvia, hyviä fiiliksiä, ja Unto Monosen Satumaata. Nyt halusimme tehdä erilaisen tv-mainoksen. Uudessa filmissä näytetään dynaamista maaseutua, jossa on nuoria ja menestyviä maaseutuyrittäjiä”, Viestilehtien markkinointijohtaja Olli Kantola kertoo.

Jaana ja Juha Kokkala edustavat uudenlaista maaseutuyrittäjyyttä. Viljanviljelyn lisäksi Juha Kokkalalla on oma olutpanimo yhteistyökumppaninsa kanssa.

”Tv-mainos näyttää, että maatalous ei ole auringonlaskun ala, vaan se on elämäntapana kadehdittava lähes kenelle tahansa”, Kantola sanoo.

MT:n mainoselokuvan esittäminen alkaa 23.9. MTV3 kanavalla.