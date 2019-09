Jenkeistä Suomeen muuttanut yrittäjäpari: Suomessa ei tarvitse stressata

David Cohenin ja Paola Guerrero de Cohenin mielestä Suomessa on helpompi hengittää, kun työ ei kiristä koko ajan silmukkana kaulalla.

Sanne Katainen

Cohenit ovat perustaneet Suomeen tilaviiniyrityksen. He valmistavat viinejä suomalaisista marjoista.

Hollolalaiset tilaviiniyrittäjät David Cohen, 56, ja Paola Guerrero de Cohen ,45, ovat asuneet Suomessa yksitoista vuotta. Perheeseen kuuluvat 14-, 12- ja 9-vuotiaat lapset ja Paolan äiti.

Yhdysvalloissa Paola työskenteli taloushallinnon tehtävissä ja David suunnitteli molekyylidiagnostiikan laitteita. Alussa David matkusti Suomeen työtehtävissä kerran kuukaudessa, kunnes perhe muutti perässä. Tarkoitus oli viipyä vuosi ja palata sitten takaisin.

Suomi lumosi lapsiperheen niin, ettei paluuta sitten ollutkaan. Miksi?

"Täällä on kaikki niin hyvin järjestetty perheille. Toki verot ovat korkeat, mutta vaikka Amerikassa tulot ovat korkeammat, joudut maksamaan erikseen sairausvakuutuksesta, eläkkeestä, lasten koulutuksesta yliopistossa."

Suomessa elämä on Cohenien mielestä vähemmän stressaavaa kuin Yhdysvalloissa.

"Siellä et koskaan tiedä, onko töitä vielä huomenna. Jos sairastut etkä voi työskennellä, menetät työsi ja sitä myötä sairausvakuutuksesi. Et pysty enää maksamaan laskuja. Joudut kenties myymään asuntosi. Kaikki voi romahtaa ilman omaa syytäsi. Ja kaikilla on tuo sama silmukka kaulassa."

Amerikassa on normi tehdä pitkiä päiviä ja pitää vain vähän lomaa.

"Töitä tehdään todella paljon. Jos työviikkosi on vain 40 tuntia, sille nostellaan kulmia: Oletkohan todella sitoutunut? Kolmen viikon kesäloma on tosi epäilyttävä", David Cohen paljastaa.

Suomen lyhyempi työaika ei kuitenkaan välttämättä näy työn tuloksessa. "Vaikka Suomessa tehdään lyhyempiä työviikkoja, niin työtehokkuus on täällä omaa luokkaansa."

Mutta toki Yhdysvalloissakin on jotain, mitä Cohenit kaipaavat.

"Ihmisiä ja mereneläviä. Suomessa saa hyvää lohta, mutta vain lohta", pariskunta virnistää.

Alkuun perhe kaipasi myös gourmet-jäätelöä, pieniä kahvipaahtimoita, pienpanimo-oluita. Mutta se asia on korjaantunut.

"Ruokakulttuurin muutos on ollut valtava." Muttei kovin nopea. "Gourmet-jäätelöt ja kahvi olivat USA:ssa jo 1970-luvulla", David Cohen muistuttaa.