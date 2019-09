Seiska: Aki Samulin haave omasta maatilasta toteutui – Kuninkaan valtakunnan eläimet eivät päädy lautaselle

Johannes Tervo

AlfaTV kuvasi kesällä Kuortaneen urheiluopistolla Tangomarkkinoiden tangokuninkaallisista TV-ohjelmaa Kuninkaalliset kimpassa. Aki Samuli otti selfien Taina Kokkosen kanssa.

Iskelmälaulaja, vuoden 2015 tangokuningas Aki Samuli osti viime kesäkuussa maatilan Pukkilasta, kertoo Seiska-lehti.

Kuninkaan valtakunta -tila on kolmen hehtaarin kokoinen. Hinnasta käytiin Samulin mukaan pitkä vääntö.

Tilalla on sataneliöinen hirsitalo. Talo on remontin tarpeessa, mutta eläinten hyvinvointi on ollut Seiskan mukaan Samulin asialistalla ensimmäisenä.



Eläinten valtakunnassa on 24 eläintä, jotka on kaikki nimetty tangokuninkaallisten mukaan: pässit ovat Kyösti ja Saska, suomenhevoset Kauko ja Susanna.

"Eläimeni eivät päädy koskaan lautaselle. Ne haudataan kunnioittavasti kotitiluksilleen. Valtakuntani asukkaat saavat elää vapaasti luonnonmukaisissa olosuhteissa", Aki Samuli kertoo Seiskalle.



Aki Samuli oli haaveillut omasta maatilasta jo kauan, Seiska kertoi viime vuoden huhtikuussa.

Laulaja kertoo tottuneensa navettatöihin jo lapsuudessaan ja nuoruudessaan.

"Juvan-mummolan naapurissa oli lypsytila, ja vietin siellä kesälomat navettahommissa. Teiniaikoina kauppiasisäni työntekijällä oli iso karjatila, ja hoidin kesätöiden ohessa navettahommatkin. Aamulla kaupalle ja illaksi navettaan."



Seiska: ”Hommahan lähti heti lapasesta!” Tangokuningas Aki Samuli nimesi maatilansa eläimet kollegoidensa mukaan!

Seiska: Ex-huippuhiihtäjä lahjoitti tangokuningas Aki Samulille oman lehmän – tässä on Hippu-Mustikki Jipun Tytär! ”Minusta tulee maatalon isäntä”