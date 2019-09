Ruokakoira Aino on tullikoirista kuuluisin, mutta virkakoirakunnassa sillä on monta ansiokasta edeltäjää

Tullilla on ollut yhtäjaksoista koiratoimintaa tasan 50 vuoden ajan. Ensimmäisten huumekoirien koulutukseen liittyi tiukka rotupohdinta.

Taisto Virkonmaan albumi

Vanhassa kuvassa poseeraavat ensimmäiset huumausainekoirat Opaskoirakoululla, joka tuolloin toimi Espoon Mäkkylässä. Vasemmalta Pekka Niemi ja Luija, Taisto Virkonmaa ja Eri, Robert Schlauf ja Eka sekä Edvin Ylilääkkölä ja Jopi.

Ruokatuliaisia rajoilla ratsaava Aino on Tullin virkakoirista kuuluisin. Paljon julkisuudessa ollut Aino on täsmätyökalu afrikkalaista sikaruttoa (ASF) vastaan, ja se on napannut kiinni jo satoja kiloja maahan luvattomasti ujutettavaa ruokaa.

Kultainennoutaja Aino on ruokakoirista ensimmäinen, mutta virkakoirakunnassa sillä on kunniakas määrä pörröistä edeltäjiä. Tullin yhtäjaksoinen koiratoiminta alkoi nimittäin jo 50 vuotta sitten.

Tasan 50 vuotta sitten Tulli teki sopimuksen ensimmäisten neljän labradorinnoutajan hankkimisesta ja niiden kouluttamisesta huumausainekoiriksi. Yhteistyökumppanina oli Sotainvalidien Veljesliitto.

Kesällä 1969 tullivartija Guy Grönvall ja tullietsivä Robert Schlauf olivat huumekoiranohjaajakurssilla Ruotsin armeijan koirakoulussa Sollefteåssa. Ruotsissa armeijan koirakoulu koulutti maan kaikki palveluskoirat, kuten ensimmäiset huumausainekoirat Ruotsin tullille ja poliisille.

Ennen tätä Suomen tullissa oli suunniteltu, että tulevat huumausainekoirat koulutettaisiin yhdessä poliisin kanssa Hämeenlinnan Poliisikoiralaitoksessa. Kesän 1969 aikana Tulli kuitenkin päätyi siihen, että sen koirat olisivat labradorinnoutajia.

Rodusta oli keskusteltu jo aiemmin keväällä Sotainvalidien Veljesliiton alaisen Opaskoirakoulun kanssa. Koska poliisi koulutti saksanpaimenkoiria, yhteistyöstä oli luovuttava. Poliisi oli helmikuussa 1969 aloittanut yhden saksanpaimenkoiran kouluttamisen huumausainekoiraksi.

Tuolloin labradorinnoutajia oli Suomessa vielä melko vähän. Aluksi Tulli aikoi ostaa ensimmäiset noutajansa Ruotsista tai Englannista.

Tästä luovuttiin, koska sitä pidettiin liian hankalana ja kalliina. Lisäksi asialla oli kiire. Huumausainetakavarikkoja, lähinnä amfetamiinia ja hasista, tehtiin entistä enemmän, mutta aineita ei juuri saatu kiinni maahantuontivaiheessa.

Samaan aikaan Sotainvalidien Veljesliiton alainen Opaskoirakoulu oli alkanut tuoda maahan labradorinnoutajia, koska se halusi vaihtaa opaskoirien rotua saksanpaimenkoirasta labradorinnoutajaksi. Niinpä Tullilla ja Opaskoirakoululla oli vahva yhteinen intressi.

Elokuussa 1969 valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta päätti, että Tullihallitus voisi ostaa neljä huumausaineiden etsintään koulutettua koiraa Sotainvalidien Veljesliitolta.

Sopimuksen mukaan Tullin koirien tuli oppia etsimään paitsi hasista ja marihuanaa, myös amfetamiinia ja amfetamiinivalmisteita, kuten preludinia, fenmetraliinia ja Ritalin-tabletteja. Sopimuksen mukaan koirista tulisi Tullin omaisuutta vasta kurssin päätyttyä, kun Ruotsin armeijan koirakoulun asiantuntija olisi hyväksynyt ne.

Kurssi käynnistyi jo ennen kuin lopullinen sopimus allekirjoitettiin.

Kaikki kurssille valitut koirat olivat labradorinnoutajia. Vaaleat urokset Eri ja Eka olivat samasta pentueesta. Musta uros oli nimeltään Jopi. Ainoa narttu oli musta Luija, jonka hankintahinnan päätyi lopulta lahjoittamaan Turun Lions Clubin Linnan osasto.

Kurssi kesti kolme kuukautta. Koirien huumausainekoulutus aloitettiin vahvasti haisevalla kannabiksella.

Ensimmäisenä pätevyyden sai Eri, ja se esiteltiin myös julkisuudessa.

Tullin koirien historia on koottu Janne Nokin ja Tiia Sulander-Seppäsen kirjaan Koirat Tullissa. 50 vuotta tullikoiratoimintaa.

