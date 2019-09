"Molemmat menevät päähän" – Kyrön tislaamo ja Myssyfarmi yhteistyöhön

Mikko Koskisen mukaan myssyfirmaa ja tislaamoa yhdistää suomalainen laatu.

Myssyfarmi sijaitsee Pöytyällä ja sen lähin taajama on nimeltään Kyrö.

”Aika moneen otteeseen joku on luullut meidän sijaitsevan Pohjanmaalla, sillä postitoimipaikkamme on Kyrö, ja isokyröläinen Kyrö Distillery on hyvin tunnettu”, kertoo Myssyfarmin myyntipäällikkö Hanna Jauhiainen. Todellisuudessa etäisyyttä on tasan 300 kilometriä.

Yhteisestä paikannimestä poiki kuitenkin yhteistyö: tislaamo ja Myssyfarmi lanseerasivat keskiviikkona Kyrö-nimisen myssymalliston. Tuotteet neulovat kyröläiset Myssymummot.

Moni on keksinyt yrityksille toisenkin yhteisen nimittäjän: Molempien yritysten tuotteet menevät päähän.

”Luonnolliset ainesosat ja suomalainen käsityö – nämä asiat lämmittävät monella tavalla”, kertoo Kyrö Distilleryn brändistä vastaava Mikko Koskinen tiedotteessa.

”Tässä on kuitenkin kyse laadusta, ei määrästä – puhutaan sitten käsin Suomessa suomalaisesta villasta neulotuista myssyistä tai suomalaisesta rukiista valmistetusta ja kansainvälisesti palkitusta viskistä”, hymyilee Jauhiainen.

Myssymummot naureskelevat Kyrö Distilleryn mainoskuvalle ruispellossa alasti juoksevista perustajista.

”Kyllä näille pojille mieluummin myssyn neuloo kuin pöksyt”, toteaa nimettömänä pysyttelevä mummo.