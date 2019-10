Suomalaista osaamista Dohassa: Pasi Oksanen Pirkkalasta ohjaa tuomarina kisojen kenttälajeja

Oksanen on IAAF:n tuomarina kolunnut jo noin 25 arvokisaa. Vuosittain niitä kertyy kolmen neljän tapahtuman verran.

Martti Kainulainen

Pasi Oksanen on toiminut Dohan Khalifa-stadionilla päivittäin eri tuomaritehtävissä.

Naisten korkeushypyn maailmanmestari Marija Lasitskene pääsi yllättämään Pasi Oksasen, joka työskentelee Kansainvälisen yleisurheiluliiton IAAF:n tuomarina MM-kisoissa.

Lasitskene johti maanantaina hypättyä kilpailua ylitettyään 204, kuten toisena ollut Ukrainan Jaroslava Mahutshih. Virkailijat olivat nostamassa rimaa 206:een, kun Lasitskene asteli esittämään pyyntönsä.

"Haluan seuraavaksi 208", Lasitskene ilmoitti.

Oksanen muistutti, että mukana on vielä toinenkin hyppääjä ja seuraava korkeus on 206.

"Luuletko, että hän hyppää vielä", Lasitskene virnuili ja viittasi kaarteessa lipun kanssa hopeaansa juhlivaan Mahutshihiin.

Oksanen ei voinut kuin nauraa, kun urheilija oli niin valppaasti tilanteen tasalla.

"Lasitskenea ehkä pidetään sellaisena jääkasvona, mutta hän on ammattimainen, aina oikeassa paikassa ja osoitti tässä tilanteessa loistavaa tilannetajua sekä yllätti vielä kuivakkaalla brittihuumorillaan."

Pirkkalassa asuva Oksanen on toiminut Dohan Khalifa-stadionilla päivittäin eri tuomaritehtävissä. Hänen näkökulmastaan kisat ovat onnistuneet "ennakkoaavistuksiin nähden" hyvin.

Tuomarien ainoa virhe sattui moukarinheitossa, kun heiltä jäi huomaamatta Bence Halszin yliastuminen.

Muut pulmat ovat olleet huomaamattomia.

"Joidenkin virkailijoiden kokemattomuus on näkynyt, kun he eivät ole jaksaneet fokusoitua tehtäväänsä tiiviisti puoltatoista tuntia. Siinä on pitänyt katsoa, onko kartio paikallaan ja onko kello muistettu laittaa käyntiin", Oksanen kertoi.

"Perustuomaritoiminta on ollut tasokasta."

Oksanen, 52, toimii ensimmäistä nelivuotiskauttaan IAAF:n tuomarina. Hän on kolunnut jo noin 25 arvokisaa, ja niitä kertyy kolmen neljän tapahtuman vuositahtiin.

"Kaikki alkoi Tampereen Pyrinnön toiminnasta, johon ajauduin lasten harrastusten mukana."

Helsingin 2005 MM-kisoissa hän toimi pituushyppyvirkailijana ja näki Tommi Evilän mitalihypyn santakasan vierestä.

"Vuonna 2009 tentin Kari Wauhkosen esityksestä Euroopan liiton tuomaritehtäviin, ja vuonna 2017 selvitin IAAF:n tentin täksi nelivuotiskaudeksi."

Suomalainen Anne Fröberg toimi Dohan kisoissa kävelytuomarina.