Hämeenlinnan taidemuseoon saapuu lokakuussa joukko outoja ukkeleita

Tommi Toijan pissivä Bad Bad Boy -teos on nykyisin nähtävillä Helsingin Jätkäsaaressa.

Tommi Toija

Tommi Toijan teoksissa ukkelit ovat toistuva teema.

Lapualaislähtöinen kuvanveistäjä Tommi Toija tunnetaan outoja ukkeleita esittävistä teoksistaan. Niistä tunnetuin on ehtinyt käydä pissimässä presidentinlinnan edessäkin. Toijan Omin silmin -näyttely avautuu Hämeenlinnan taidemuseossa lokakuun puolivälissä. Näyttely esittelee useita taiteilijan tunnettuja aiheita. Esillä on uutta tuotantoa muutamalla vanhalla teoksella höystettynä. Mukana on lukuisa joukko persoonallisia hahmoja.

”Niissä yhdistyy empatiaa herättävällä tavalla viattomuus ja kapina, lapsuus sekä iätön ja ajaton huumori”, näyttelyn kuraattori Veikko Halmetoja kuvailee.

Tommi Toija: Omin silmin. Hämeenlinnan taidemuseo 18.10.2019–12.1.2020.