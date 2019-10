Testaa, mikä on konehoroskooppisi: Kaksonen on herkästi innostuva pöyhin, härkä huolellinen kylvölannoitin

OINAS (21.3.–20.4.)

Olet kyntöaura

Itsevarmuus on kyntö­auran toinen nimi: oma kantapää on paras apuri. Kyntöaura ei suunnittele asioita ihan loppuun, mutta toimeen päästyään hän on valmis kääntämään sen viimeisenkin viilun.





Syvällinen kyntöaura vaatii vastapuolelta hieman ymmärrystä. Kyntöauran vahvan luonteen vuoksi meno on välillä melkoista rytyyttämistä.

Parisuhteessa parasta olisikin löytää aisapariksi joustava tyyppi.





Fyysisyys näkyy tarpeessa saada kroppa töihin. Täydellisen päivän päätteeksi lihaksia kuuluu vähän jomottaa. Juoksumatolla ravaaminen ei kyntöauralle passaa: työllä on oltava tarkoitus!





Seksuaalisuus on kyntöauran tärkeimpiä voimavaroja.