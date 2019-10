Apteekkari kumoaa Facebook-huhun: "Tohmajärven apteekissa käy käteinen"

Pekka Fali

Kaikissa apteekeissa lääkkeitä voi ostaa käteisellä.

Tohmajärven apteekin apteekkari Mirja Matikainen kumoaa Facebookissa kiertäneen huhun, että hänen apteekissaan ei enää kävisi käteinen raha.

"Ei ole tietenkään meillä mitään muutoksia maksusysteemeissä. Eikä ole suunnitelmissa. Kaikki maksuvälineet käyvät", Matikainen sanoo.

Some huhu lähti liikkeelle perjantaina 4.10. MT:ssä julkaistusta Suomen Pankin johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykäsen haastattelusta.

Siinä Nykänen sanoi:

"Tohmajärven ainoa apteekki ei voi sanoa, että täällä voi maksaa vain kortilla. Suomen Pankin tehtävä on huolehtia, että käteistä rahaa on saatavilla niille, jotka sitä haluaa käyttää."

Nykänen käytti Tohmajärveä vertauskuvallisena esimerkkinä. Lausunto tarkoittaa, että jos Tohmajärven apteekki suunnittelisi luopuvansa käteisen vastaanottamisesta, Suomen Pankki puuttuisi siihen. Näin ei Tohmajärven apteekki siis suunnittele.

Ruotsissa käteisellä maksamisesta luopuminen on on jo tavallista ja siellä hallitus on puuttunut asiaan. Välttämättömissä palveluissa käteisen on käytävä ja käteistä täytyy saada kohtuullisen matkan päästä.



