Terveydestään vaitonaisena pysytellyt Antti Rinne paljastaa: "Minulla on paino tipahtanut 20 kiloa kolmen vuoden takaisesta"

Lääkäreiden mukaan pääministeri on kunnossa. Parantuneen terveydentilan perusta on säännöllinen ateriarytmi ja liikunnan lisääminen.

Sanne Katainen

Terveydentilastaan vaitonaisena pysytellyt Antti Rinne kertoo saaneensa kardiologilta kehuja.

Antti Rinne (sd.) sairastui vakavasti vuosi sitten. Pääministeri kertoo, että kyse on sepelvaltimotaudista, joka kulkee hänen mukanaan loppuelämän ajan.

Mies näyttää nyt aivan erilaiselta kuin vielä vuosi sitten. Hän kertoo olevansa sekasyöjä, mutta seuraavansa syömistään aiempaa huolellisemmin.

”Muutin jo kaksi vuotta sitten elämäntapojani. Lisäsin liikuntaa. Kävelin parin vuoden ajan pari kertaa viikossa tunnin aamulenkkejä. Aloin syödä säännöllisemmin ruokaa. Ja vähemmän ihan myöhään yöllä. Minulla on paino tipahtanut 20 kiloa kolmen vuoden takaisesta.”

Viime talvena iskeneen keuhkokuumeen ja sen myötä paljastuneen sepelvaltimotaudin myötä paino putosi lisää.

”Mutta se on tullut kahta kiloa lukuun ottamatta takaisin.”

Pääministeri on käynyt kaksi kertaa lääkärintarkastuksessa ja lääkitystä on pikku hiljaa vähennetty. Nyt lääkäri on todennut, että Rinne on kunnossa.

”Hyvin pitkään kardiologina toiminut lääkäri sanoi, että hups, en ole nähnyt tällaista parantumista. Sydän pumppaa niin kuin tän ikäisellä pitääkin.”

”Kävin nyt syksyllä toisen kerran. Lääkäri totesi, että Rinne on kunnossa.”

