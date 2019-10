Kirjallisuuden Nobelit Olga Tokarczukille ja Peter Handkelle – Tokarczukin kääntäjä liikuttui kirjailijan palkinnosta, Handken suomentaja opastaa lukemaan rauhallisesti

Kuva: Lehtikuva/AFP

Viime ja tämän vuoden Nobelin kirjallisuuspalkinnon saavat puolalainen Olga Tokarczuk ja itävaltalainen Peter Handke.

Tämän ja viime vuoden Nobelin kirjallisuuspalkinnon saavat puolalainen Olga Tokarczuk ja itävaltalainen Peter Handke. Tokarczuk saa viimevuotisen palkinnon ja Handke tämänvuotisen.

Kääntäjä Tapani Kärkkäinen vastaa puhelimeen liikuttuneena. Hän on juuri katsomassa suoraa nettilähetystä: Puolalainen kirjailija Olga Tokarczuk (s. 1962) on saanut Nobelin kirjallisuuspalkinnon viime vuodelle.

Tokarczuk, jonka teoksista Kärkkäinen on suomentanut kolme, lukeutui Nobel-ennakkosuosikkeihin. Kärkkäinen osasi siis odottaa palkintoa.

"Olen ollut monta viikkoa ihan pistoksissa. Nyt olen puulla päähän lyöty! Hän on tärkeä kirjailija monesta syystä."

Kärkkäinen kertoo, että Tokarczuk on ollut hänelle jo pitkään emotionaalisesti läheinen kirjailija.

"Hänen maailmansa, kielensä ja tapansa kokea ovat helposti lähestyttäviä. Tokarczuk on myös nostanut teoksissaan esiin kiinnostavia teemoja – hänen kaikissa kirjoissaan on jännittävä, metafyysinen tapa katsoa maailmaa."

Kärkkäinen on myös tavannut kirjailijan monesti työnsä puolesta ja kehuu häntä "maailman ihanimmaksi ihmiseksi".

"Todella helposti lähestyttävä, mutkaton, puhuu ymmärtävästi maailmasta."

Tokarczukin tuotannosta on julkaistu Kärkkäisen suomentamana toistaiseksi kolme romaania: Päivän talo, yön talo, Alku ja muut ajat sekä Vaeltajat. Niiden muoto ei kuitenkaan ole yksiselitteisen romaanimainen, vaan tekstityyli vaihtelee muun muassa episodimaisuudesta novellityyliin. Kaikki teokset on julkaissut Otava.

Kärkkäinen nostaa kirjailijan merkittävimmäksi teokseksi ainakin vielä suomentamattoman teoksen Jakubin kirjat, joka käsittelee muun muassa juutalaisuutta Euroopassa. Kääntäjä kuvailee lähes tuhatsivuista järkälettä kirjailijan "magnum opukseksi".

Aihe ja Tokarczukin tuotanto ylipäätään on nostanut kuohuntaa vielä tämänkin päivän Euroopassa. Kärkkäisen mukaan kirjailija on joutunut kotimaassaan valtaapitävän poliittisen oikeiston hampaisiin.

"Hän on saanut jopa tappouhkauksia, häntä on syytetty puolalaisvastaiseksi ja hänen on katsottu syyttäneen puolalaisia antisemitismistä. Juuri hiljattain Puolan kulttuuriministeri haastattelussa vähätteli häntä ja sanoi, ettei ole lukenut yhtään Tokarczukin teosta loppuun asti."

Kärkkäinen asemoi Tokarczukin tuotannon maagisen realismin piiriin lukeutuvaan kirjallisuuteen. Hänen kantavia teemojaan ovat myös naisen asema ja patriarkaatin kritiikki, kääntäjä kertoo.

Vertaisin häntä myös toiseen minulle rakkaaseen puolalaiskirjailijaan Bruno Schulziin. Molemmilla on myyttistä, intuitiivista maailmaa ja kieltä.

Myös Tokarczuk itse on nimennyt suureksi vaikuttajakseen juutalaisen Schulzin, joka kuoli natsien surmaamana vuonna 1942.

Itävaltalaiskirjailija Peter Handke oli ollut vuosien saatossa mukana Nobel-spekulaatioissa, mutta tänä vuonna hänen nimeään ei juuri ennustuksissa mainittu. Handkea suomentanutta Arja Rinnekangasta valinta ei yllättänyt suuresti.

"Aivan oikeaan osoitteeseen meni!" Rinnekangas iloitsee.

Hän kuvailee Handkea omaleimaiseksi pitkän linjan kirjailijaksi, joka on teoksissaan täysin selin ajankohtaisille media-aiheille.

"Handke ei etsi ajankohtaisia teemoja, joista leivottaisiin median kanssa myyntimenestyksiä syksyisin", Rinnekangas kuvailee STT:lle.

Sen sijaan Handken tekstin kantavana teemana on verkkaisuus. Kaikki tapahtuu hitaasti, eikä mihinkään rynnitä.

Handken kirjoitustapaa on kuvailtu vaikeaksi. Rinnekankaan mukaan sille ominaista ovat polveilevat, usein toista sivua pitkät lauseet sekä itse keksityt sanat ja sanonnat. Taustalla pilkottaa huumori.

"Hän asettuu pienten asioiden äärelle ja tekee niistä suuria. Vaikka sienistä tai kivestä."

Rinnekankaan mukaan Handken tyyli on kehittynyt alkutuotannosta nykypäivää kohti yhä pelkistetymmäksi. Tärkeitä ovat sanan voima ja lauseen rytmi.

"Handkea pitää lukea rauhallisesti. Nopeasti lukemalla hänen tekstiään ei ymmärrä. Kun ottaa rauhallisen sydämen rytmin", asia tulee esille.

Suomentajalle teksti ei ole helppoa, mutta siihen tottuu. Rinnekankaan mukaan ajatuksesta saa selvän, kun keskittyy miettimään, mikä johtaa mihinkin.

"Osaa hän halutessaan kirjoittaa lyhyttäkin lausetta, mutta ei hän halua. Pitää vain kunnioittaa hänen lauseitaan eikä ruveta pilkkomaan."

Rinnekangas nostaa Handken merkittävimmiksi teoksiksi vuoden 1972 Riisutun epäonnen ja vuoden 2008 Moravalaisen yön.

Lisää Handke-suomennoksia on tulossa ensi vuonna ja seuraavanakin vuonna. Suomennokset olivat työn alla jo ennen tietoa Nobel-palkinnosta.

Tänä vuonna jaettiin myös viime vuoden kirjallisuuspalkinto, koska kirjallisuuden Nobel jäi viime vuonna kokonaan jakamatta valinnan tekevän Ruotsin akatemian skandaalisotkun vuoksi. Näin ei ollut tapahtunut sitten toisen maailmansodan.

Monimutkaiseen vyyhteen liittyi niin korruptiota, tietovuotoja, taloussotkuja, hyväksikäyttöä kuin akatemian jäsenten riitojakin. Akatemia pyrki päätöksellään palauttamaan luottamusta toimintaansa ja palkintoon.

Lopulta akatemia saatiin ainakin jonkinlaiseen järjestykseen, kun sen sääntöjä ja kokoonpanoa rukattiin uuteen uskoon. Jäsenyydet eivät enää ole pysyviä, ja palkinnon rahoittavan Nobel-säätiön vaatimuksesta muun muassa akatemian sihteerinä aiemmin toiminut Horace Engdahl sai lähteä palkintoehdokkaat akatemialle esittelevästä Nobel-komiteasta.

Nobelin kirjallisuuspalkintoa on jaettu vuodesta 1901 lähtien.