"Laitetaan reilusti esille myös, mikä on vegaanisten ruokien alkuperä", vaatii Tytti Määttä

Petteri Kivimäki

Suomalaisen perinteisen ruuan tuunaaminen tähän päivään on nopea tie vähentää ruuan ilmastovaikutuksia, kirjoittaa Tytti Määttä.

Harvaan asutun maaseudun asiantuntijaryhmän puheenjohtaja ja Kuhmon kaupunginjohtaja Tytti Määttä kummastelee kolumnissaan nykyistä ruokakeskustelua.

"Juuri kukaan ei enää puhu luomusta tai ruuan kestävän kehityksen mukaisista vaateista", Määttä kirjoittaa.

Hän muistelee tilannetta helsinkiläisen kahvilan jonossa.

"Asiakas valitsee vegaanisen ruuan ja kysyy, saako myös juoman vegaanisena. Tokihan sen saa. ”Otatko siihen kaura-, soija- vai kookosmaidon.” Kookosmaidon vastaa asiakas. Seison kassalla ihmeissäni. Tätä en olisi arvannut."

Määttä toteaa ymmärtävänsä, että ihmiset haluavat tehdä tekoja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, mutta suomalaisiin maanviljelijöihin ja kotimaiseen naudanlihan- ja maidontuotantoon kohdistuvaa syyttämistä hän ei ymmärrä. "Aktiivisen ja kärjekkään syyllistämisen pitää loppua", Määttä kirjoittaa.

"Tärkeimpänä periaatteena pidän sitä, että jokaisella meillä on oikeus tietää ruuan alkuperä, jotta voimme tehdä valintoja. On käsittämätöntä, että syömme "tietämättämme" ulkomaalaista lihaa, kalaa ja maitotuotteita ravintoloissa vaikka emme koskaan ostaisi niitä kaupasta. Samaa toivoisin vegaanisille ruuille. Laitetaan reilusti esille, mikä on kasvisten alkuperä", hän vaatii.

"Olen oppinut elämässä sen, että helpompi on vaikuttaa niihin asioihin, jotka ovat meitä lähellä. Suomalainen maanviljelijä asuu Suomessa, maksaa tänne veronsa ja hänen maatilansa voi toimia alustana kaikenlaisille innovaatioille kotimaisista biopolttoaineista laadukkaaseen ruokaan ja juomaan."

