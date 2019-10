Suomi on matkailumaana nyt huippusuosittu – yksi ryhmä on rynnistänyt alkuvuonna yli muiden

Yöpymisissä tulee taas uusi ennätysvuosi. Autenttisuus on tarjonnassa hyvä asia, mutta alkeellisuus ei, muistuttaa matkailujohtaja.

Suomi on matkailumaana nyt huippusuosittu. Aika on otollinen, sillä meillä on sitä, mistä maailma puhuu: luonnon rauhaa, turvaa, ruuhkattomuutta, puhtautta ja aitoutta.

Matkailu kasvaakin nyt noin neljän prosentin vuosivauhtia. Tästä vuodesta on tulossa ennätysvuosi, ja lähivuosien näkymät ovat hyvät.

”Matkailu jatkaa kasvuaan globaalisti, ja Suomessa nähdään uusia ennätysvuosia”, johtaja Kristiina Hietasaari Suomea markkinoivasta Visit Finlandista ennakoi.

Edes puheet lentoverosta ja ilmastonmuutoksesta eivät hillitse vahvaa matkustusbuumia elävien aasialaisten reissuhaluja.

Ykköskohteita ulkomaisille matkailijoille ovat yhä Lappi ja Helsingin seutu, mutta myös Järvi-Suomea ja saaristoa yritetään nostaa ja Lappiin saada kävijöitä myös kesällä, Hietasaari kertoo. ”Mutta nämä ovat pitkiä projekteja, ja paljon on vielä tekemistä.”



Niin. Vaikka Suomi kiinnostaakin, tarjonta ontuu. Etenkin pienet majoittajat ja oheispalveluiden järjestäjät ovat vielä heikosti mukana Booking.comissa ja muissa kansainvälisissä varausjärjestelmissä. Ne myös tarjoavat niukasti englanninkielisiä hinta-, palvelu- ja sijaintitietoja verkkosivuillaan.

”Suomeen tulevat ihmiset ovat matkailleet paljon, ja kun emme ole erityisen edullisen maan maineessa, meiltä odotetaan laatua. Siinä missä suomalaiselle riittää kolme tähteä ja itsepalvelu, monille muille se ei riitä”, Hietasaari sanoo.

”Laatu näkyy esimerkiksi estetiikassa ja siinä, että vuoteet ovat hyvät, on tyynyvalikoimaa, aamiaisella paikallisia makuja ja että ruokaa voi tilata eri vuorokaudenaikoihin, eikä se maksa omaisuutta.”

Autenttisuus on hyvä asia mutta alkeellisuus ei, Hietasaari huomauttaa. Osa haluaa toki sähköttömään erämökkiin, mutta moni tahtoo tilata ruuan valmiina mökille.



Suomi-buumi näkyy majoitustilastoissa ennätyslukuina. Elokuussa majoituspaikoissa vietettiin 2,4 miljoonaa yötä eli 3,6 prosenttia enemmän kuin elokuussa 2018. Eniten vuolastui venäläisten virta. Maakunnista kovinta kasvua kokivat Keski-Pohjanmaa ja Etelä-Karjala. Yöpymiset vähenivät eniten Keski-Suomessa ja Etelä-Savossa.

Tilastoissa ovat mukana vähintään 20 vuode- tai matkailuvaunupaikan majoitusliikkeet.

Koko alkuvuonna yöpymiset lisääntyivät 3,4 prosenttia, reiluun 16 miljoonaan yöhön. Suurin nousijaryhmä olivat mannerkiinalaiset.



Suomea myydään muun muassa luonnon, muotoilun, ruuan ja revontulten voimin sekä sillä, että olemme maailman onnellisin kansa.

Suomi pyrkii myös kestävän matkailun kärkimaaksi vuoteen 2025 mennessä. Siihen on tehty oma Sustainable Finland -merkki, valmennusyritykset valittiin keväällä ja ohjelma aukeaa muillekin loppuvuonna.

Maailmalla kovaa kasvaa myös hyvinvointimatkailu. Wellbeing Eden in Finland -kilpailuun valittiin juuri 17 verkostoa kahdeksasta eri maakunnasta.

”Suomella on erinomaiset mahdollisuudet tarjota puhtaaseen luontoon, aistielämyksiin sekä hiljaisuuteen pohjautuvia tuotteita ja palveluita”, vinkkaa kehitysasiantuntija Liisa Renfors Visit Finlandista.

