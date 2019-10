Luulitko osaavasi englantia? Tämä skotlantilaisviljelijä laittaa kielitaitosi koetukselle: "Life is neeps"

Neeps or pumpkins? According to Hamish, neeps are life...

Moni englantia hyvin puhuva voi saada Skotlannissa päänsäryn, sillä paikallinen aksentti sekä murresanat tekevät yksinkertaisistakin lauseista hankalia.

Näyte tästä nähdään skotlantilaisen haggiksen valmistajan Macsween Haggiksen mainosvideolla. Sillä "haggiksen tuottajaksi" esitelty Hamish pohtii, pitäisikö Halloween-lyhdyt kaivertaa vierasperäisestä kurpitsasta vai kotoisasta skotlantilaisesta lantusta, joka on myös haggiksen vakiolisäke.

Onhan kurpitsasta lyhdyn kovertaminen helpompaa, Hamish myöntää. Mutta miten voimme odottaa seuraavan sukupolven pärjäävän, jos kaikki on heille helppoa?

"Neeps are tough and life is tough so life is neeps", Hamish painottaa pohdinnan lopputulokseksi. (Lantut ovat kovia, elämä on kovaa, joten elämä on lanttuja.)

Skotlannin sanastossa ja murteessa on kuultavissa vahva skandinaavinen vaikutus, mikä voi helpottaa sen ymmärtämistä ruotsia hyvin osaaville.

Erityissanat kuten "wee bairn", pieni lapsi, muistuttavat usein ruotsia, "lilla barn".

"By" eli kylä toistuu monissa Skotlannin ja Pohjois-Englannin paikan nimissä kuten Whitby ja Kirkby.

Haggis on skotlantilainen perinneruoka, jonka pääraaka-aine ovat lampaan sisäelimet. Suomalaisista ruuista se muistuttaa eniten pippuroitua maksalaatikkoa.

Erityisen herkullista haggis on perunamuussin, lantun ja viski-kermakastikkeen kanssa. Suomalainen voi livauttaa lautaselle vielä puolukkahilloa, jota saa Skotlannista näppärimmin hankittua Ikeasta.

Skotlannissa uskotellaan turisteille usein, että haggis olisi oma eläimensä, myös Hamish puhuu videolla "lemmikki-haggiksestaan", joka ei pidä kurpitsasta.

Toisin kuin usein luullaan, Halloween ja siihen liittyvät lyhdyt eivät ole amerikkalainen vaan britannialainen perinne.

Alunperin sitä on vietetty kelttiläisen perinteen vaikutukselle altistuneissa anglosaksisissa maissa, kuten Skotlannissa, Englannissa ja Irlannissa.

Irlantilaiset ja skotlantilaiset siirtolaiset veivät juhlan mukanaan Yhdysvaltoihin. Myös Suomessa on kekrin aikaan kuljettu vierailuilla talosta taloon. Jos kulkijoille ei ollut tarjottavaa, ovat he tehneet talonväelle kepposia, kuten amerikkalaiseenkin Halloween-perinteeseen kuuluu.

