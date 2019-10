Lauri Markkanen pussitti kauden avausottelussa 35 pistettä ja oli kentän paras: "Yritin vain olla akiivinen"

Lehtikuva/AFP

P.J. Washington teki vähemmän pisteitä kuin Lauri Markkanen (oik.), mutta Charlotte vei voiton.

Koripalloilija Lauri Markkanen on aloittanut kolmannen NBA-kautensa vahvalla esityksellä. Markkanen teki 35 pistettä, kun hänen joukkueensa Chicago Bulls koki Charlotte Hornetsin vieraana niukan 125–126-tappion.

Suomalainen kahmi myös 17 levypalloa sekä kirjautti kaksi koriin johtanutta syöttöä sekä yhden riiston.

Pistemäärä sivuaa Markkasen NBA-uran parasta ottelua. Hän ylsi 35 pisteeseen myös viime helmikuussa Bostonia vastaan. Yhteensä Markkanen oli ennen tätä yltänyt kahdella NBA-kaudellaan 30 pisteen otteluun 10 kertaa.

Edellinen Bullsin pelaaja, joka teki vähintään 25 pistettä ja 10 levypalloa kauden avauspelissä, oli legendaarinen Michael Jordan vuonna 1989.

Markkanen tykitti muhkean pistemäärän, vaikka hänen perinteinen vahvuutensa eli kolmen pisteen heitot eivät uponneet kummoiseen tahtiin. Markkasen seitsemästä kolmosyrityksestä vain yksi meni sisään.

"Yritin vain olla aktiivinen. Yritin saada levypalloja, minulla on hyvä itseluottamus pallon kanssa kun saan alkuun pari levypalloa", Markkanen sanoi NBC Sportsin mukaan.

Markkanen harmitteli joukkueen puolustuspelin puutteita.

"Emme kommunikoineet niin kuin olisimme halunneet, joten he saivat muutaman avoimen paikan. Eikä sekään auttanut vaikka kätemme olivat ylhäällä, he upottivat kaukoheittoja. Kaksikymmentäkolme kolmosta on ihan liikaa."

Charlotte nakutti peräti 69 pistettä kolmosen viivalta, kun Chicago jäi 27:een.

Chicagon johto suli lopussa

Bullsin pelaajista kukaan muu ei yltänyt edes 20 pisteeseen, ja Markkanen oli sekä pisteiden että levypallojen määrässä mitattuna kentän paras pelaaja. Charlotten tilastoykkönen oli 27 pistettä tehnyt P.J. Washington. Bullsista tämän kesän seitsemännellä varausvuorolla hankittu tulokas Coby White sekä uusi hankinta Thaddeus Young tekivät 17 pistettä.

Ottelu eteni tasaisena, toisella neljänneksellä Charlotte kävi parhaimmillaan 16 pisteen johdossa, ja tauolla kotijoukkue johti kahdeksalla pisteellä. Chicago piti johtoasemaa suuren osan päätösneljänneksestä ja johti parhaimmillaan 10 pisteellä, mutta viimeisen kolmen minuutin aikana Charlotte vääntäytyi ohi ja voittoon.

"Meidän täytyy tehdä parempaa työtä loppuhetkillä", totesi Bullsin päävalmentaja Jim Boylen.

Chicago voitti viime kaudella vain 22 ottelua, mutta täksi kaudeksi nuori joukkue on vahvistunut jonkin verran ja odotukset ovat hieman korkeammalla kuin vuosi sitten. Joukkueella on jopa puhuttu olevan pudotuspelisaumat.