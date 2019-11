MT Kiinassa: Sirppejä, droneja ja palopuheita – sadonkorjuujuhla maaseudulla on spektaakkeli

Paula Liesmäki

Dronet pörräävät taivaalla ja välittävät videokuvaa isolle ruudulle.

Riisin sadonkorjuujuhla on Kiinassa varsinainen spektaakkeli.

Dronet pörräävät taivaalla ja välittävät videokuvaa isolle ruudulle, ilotulitukset paukkuvat. Lavalla on ohjelmaa poliittisista puheista lohikäärmetanssiin ja lasten esityksiin. Lavan edessä on vip-istumapaikat maakunnan oman yliopiston väelle sekä eri hallintotasojen ihmisille. Tavallinen kansa pidetään aidan toisella puolen.

Vielä vihertäviin riisipeltoihin on taiteiltu isot kiinalaiset kirjoitusmerkit, jotka juhlistavat 70-vuotiasta Kiinan kansantasavaltaa.

Riisin sadonkorjuuaika alkaa, kun riisipellot muuttuvat kullankeltaisiksi. Nyt aika on käsillä Jangtse-joen eteläpuolella Zhejiangin maakunnassa.

Viime viikon perjantaina sadonkorjuuta juhlittiin Jiande-kaupungissa. MT hyppäsi mukaan pikkubussiin, joka esitteli kansainvälisille vieraille maaseutua.

Ensimmäinen pysähdys on Getang-kylässä.

Täällä riisipellot ovat kullanväriset. Vuorten rinteillä kasvaa teetä. 900 ihmisen kylän kadut ovat autiot.

Riisi on Kiinassa oleellinen osa ruokakulttuuria. Maan vaurastumisen myötä se on kuitenkin saanut väistyä ravintoloissa arvokkaampien lihojen tieltä. Riisi tuodaan tarjolle usein vasta viimeisenä – niin myös Getangin ravintolan lounaalla.

Riisi on seudun tärkein viljelykasvi. Myös kiivit, pitaijat ja soijapavut ovat taloudellisesti tärkeitä. Läheltä, Hangzhousta, tulee myös Kiinan tunnetuin tee, Xihu Longjing.

Paula Liesmäki

Getang-kylässä kyläläiset kasvattavat puutarhoissa ruokaa kotitarpeiksi, mutta myös myyntiin.

Kylässä ihmiset kasvattavat puutarhoissa itselleen ruokaa. Monilla on takapihalla sika tai pari kanaa.

Zhejiangin maakunnasta on löydetty afrikkalaista sikaruttoa. Täällä sitä ei kuitenkaan ole, kertoo paikallishallinnon työntekijä. Syynä on kuulemma se, että kylä on varsin eristyksissä.

Sika ei saa kontaktia ulkomaailmaan, mutta alueen matkailua kehitetään nyt vauhdilla.

Uudet tiet tuovat matkailijat tänne Hangzhousta viikonlopun viettoon nopeasti. Pienessä kylässä on sata huonetta, joissa turistit voivat yöpyä.

Paikallishallinnon työntekijä antaa ryhmälle vinkin: Kylän pääkadun saa kauniiseen kuntoon oikeilla kannustimilla. Yllätystarkastukset pitävät paikat siisteinä ja istutukset ojennuksessa.

Paula Liesmäki

Xu Qing myi sadonkorjuujuhlissa mandariineja, greippejä ja sokeriruokoa.

Matka jatkuu Putian-kylään. Sadonkorjuujuhla on alkanut jo puoli kahdeksalta aamulla. Iltapäivällä tunnelma on riehakas.

Lähiruokatorilla on riisiä muodossa jos toisessa: on tiukaksi puristettua höyrytettyä riisiä eli nian gaoa sekä muovitonkittain punaisesta riisistä valmistettua viinaa. Maistiaisia saa jonottaa.

Pian alkaa kilpailu, jossa riisiä korjataan perinteisellä sirpillä. Esillä on myös uudempaa välineistöä: puimuri, jota ohjataan kauko-ohjaimella pellon laidalta. Ohjaajan mukaan kauko-ohjattavia puimureita käytetään etenkin Koillis-Kiinan isoilla riisipelloilla.

Lavalla ohjelma jatkuu. Punaliput liehuvat pellon kulmalla.

Paula Liesmäki

