Kaunokirjallisuuden Finlandiaa tavoittelee kuusi romaania – ehdolla esimerkiksi Statovcin Bolla ja Fagerholmin Kuka tappoi bambin?

Romaani Sylvi Kekkosesta, tarinoita kuihtuvasta lähiöstä, kuvaus kahden miehen rakkaudesta mahdottomissa olosuhteissa sekä kirja rikoksen pitkistä jäljistä. Esimerkiksi tällaisia kertomuksia mahtuu kuuden kaunokirjallisuuden Finlandiaa tavoittelevan teoksen joukkoon.

Ehdolla ovat esimerkiksi Pajtim Statovcin Bolla (Otava), JP Koskisen Tulisiipi (Like) ja Johanna Venhon Ensimmäinen nainen (WSOY). Ehdokkaina ovat myös Hanna-Riikka Kuisman Kerrostalo (Like), Mikko Rimmisen Jos se näyttää siltä (Teos) sekä Monika Fagerholmin Vem dödade bambi? (Förlaget/Teos). Kirjan on suomentanut Laura Jänisniemi nimellä Kuka tappoi bambin?

Ehdokaskirjailijoista Finlandian on aiemmin saanut Mikko Rimminen, joka palkittiin vuonna 2010 romaanistaan Nenäpäivä.

Romaani-Finlandian saajan valitsee tänä vuonna Yleisradion toimitusjohtaja Merja Ylä-Anttila.

Ennen Ylä-Anttilaa ehdolle valikoituneet – ja lukuisat muut viime lokakuun jälkeen julkaistut – romaanit ovat kuluneet kolmesta jäsenestä koostuvan valintaraadin käsissä. Siihen ovat tänä vuonna kuuluneet Lukukeskuksen toiminnanjohtaja Ilmi Villacis, Suomalaisen Kirjakaupan myymäläpäällikkö Anne Ikonen ja elokuvatuottaja Rimbo Salomaa.

Palkinto jaetaan 27. marraskuuta.

Ehdokkaista Fagerholmin Kuka murhasi bambin? tarkastelee vanhan rikoksen jälkiä ja tapoja, joilla väkivaltarikoksen vakavuutta vähätellään. Koskisen Tulisiipi sijoittuu Neuvosto-Karjalaan ja kuvaa unelmaa työläisten paratiisista mieheksi kasvavan pojan silmin.

Kuisman Kerrostaloa kustantaja kuvaa lähiöromaaniksi, jossa hiljalleen kurjistuva kaupunginosa toimii omalakisin säännöin. Rimmisen Jos se näyttää siltä -teoksen yhtenä tapahtumapaikkana on niin ikään taloyhtiö, mutta sen keskiössä on surullisen miehen vaikeus kommunikoida kanssaihmistensä kanssa.

Statovcin Bollassa albaani ja serbi rakastuvat tilanteessa, jossa taustalla muhii Kosovoon syttyvä sota. Miesten olosuhteissaan mahdoton rakkaus ja sota muuttavat molempien elämät.

Venhon historiallisen romaanin päähenkilö puolestaan on presidentin rouvana tunnettu Sylvi Kekkonen, jonka yksityistä minää teos valottaa.