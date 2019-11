Nuori viljelijäisä haluaa antaa rehdin ja reilun miehen mallin: "Pojan kanssa leikkiminen on parasta isänä olemisessa"

Sanne Katainen

32-vuotias maatalousyrittäjä Antero Ahoranta seuraa vierestä, kun Oskari kertoo, millainen ääni kaivinkoneesta lähtee.

Kaksi ja puolivuotias Oskari kokoaa keittiön pöydän ääressä Maatila-palapeliä isänsä sylissä. 32-vuotias maatalousyrittäjä Antero Ahoranta jaksaa painaa töissä pitkää päivää, kun hän pääsee illalla leikkimään poikansa kanssa.

Tuusulan Nuppulinnassa kasvanut Ahoranta on tiennyt koko aikuisikänsä, mitä elämältään haluaa: perheen ja lapsia. Neljä vuotta sitten Antero tapasi Karoliina Granqvistin, jonka kanssa elämänarvot ja toiveet loksahtivat yhteen. Yhteinen lapsi Oskari syntyi kesäkuussa 2017.

"Pojan kanssa touhuaminen on parasta isänä olemisessa. Oskari on vielä kiinnostunut kaikista koneista ja laitteista. Saan katsoa vierestä, miten poika liikkuu ja kehittyy. Siitä tulee hyvä fiilis", Antero Ahoranta kertoo.

Karoliina kuvaa Anteroa hyväksi isäksi, joka huolehtii Oskarista, leikkii paljon pojan kanssa ja korjaa rikki menneet polkutraktorit ja peräkärryt.

"Antero osaa myös pitää kuria Oskarille tarpeen tullen, mikä on tärkeää. Kotipihalla poika saa juosta vapaasti, mutta kaupungilla täytyy pitää kädestä kiinni", Karoliina Granqvist sanoo.

Karoliina ja Antero ovat kasvattajina aika tarkkoja siitä, että he eivät hemmottele lastansa pilalle. Esimerkiksi karkkipäiviä perheessä on harvoin. Oskarin makeanhimo täyttyy aika hyvin hedelmistä ja kesällä jäätelöstä.

"Haluan antaa pojalle rehdin ja reilun miehen mallin. On tärkeää ottaa muut ihmiset huomioon. Isäni on opettanut minulle näitä samoja asioita", Ahoranta sanoo.

Perhe asuu Porvoon Sikilässä Karoliinan lapsuuden kotitilalla, jossa hän pitää Kungsbackan kotieläinpihaa. Tilalla pääsee tutustumaan esimerkiksi lampaisiin, kaneihin, minipossuihin, sikoihin, poroihin, lehmiin, laapakoihin, aaseihin ja poneihin.

Kotieläinpiha on avoinna kesäaikaan, ja siellä vierailee vuosittain 7 000 kävijää. Kotimaanmatkailijoiden lisäksi paikka on erityisesti venäläisten ja japanilaisten turistien suosiossa.

Tilalla on 38 hehtaaria viljelysmaata, josta saadaan kotieläinpihan eläimille rehut. Lisäksi Granqvist pitää kotonaan koirataloa, jonne toimitetaan Porvoon ja Sipoon alueen löytökoirat.

Antero Ahoranta puolestaan käy päivittäin töissä kotitilallaan Tuusulassa, jossa hänellä on yli sata hehtaaria maata viljelyksessä. Viljanviljelyn lisäksi Ahoranta jatkaa isänsä maanrakennusliikettä Tuusulassa.

Tila on siirtymässä virallisesti Anteron nimiin vuoden 2020 alussa. Työmatka Porvoosta Tuusulaan kestää 50 kilometriä suuntaansa.

Kun viljatilalla tai maanrakennusfirmassa on sesonki päällä, hän jää välillä yöksi lapsuudenkotiinsa Tuusulaan. Silloin isä soittaa Oskarille WhatsAppin kautta videopuhelun, jossa vaihdetaan päivän kuulumiset.

"Välillä haluaisin viettää enemmän aikaa pojan kanssa. Esimerkiksi isyyslomia en pystynyt pitämään työkiireiden vuoksi".

Syntyvyys on laskenut koko 2010-luvun ajan. Suomalainen nainen saa tällä hetkellä keskimäärin 1,4 lasta. Luku on mittaushistorian alhaisin.

Elämän yleinen epävarmuus, pätkätyöt, nuoruutta halutaan venyttää, ilmastonmuutos huolettaa, lapsiperhe-elämä koetaan raskaana. Tässä on muutamia syitä, miksi nuoret aikuiset epäröivät lastenhankkimista.

"Ymmärrän hyvin, miksi suomalaiset eivät halua tehdä lapsia, koska työmääräni viljelijänä on niin järjetön. Oskari on toisaalta sellainen energianpakkaus, että hän tuo minulle enemmän voimaa kuin mitä vie", Ahoranta sanoo.

Viljelijän mielestä moni lykkää nykyään lapsentekoa hektisen elämänmenon ja työuran rakentamisen vuoksi. Ahoranta uskoo, että tavallisella palkansaajalla on enemmän aikaa keskittyä lapseen kuin maaseutuyrittäjällä.

Karoliinalla ja Anterolla ei ollut viime kesänä yhtään lomapäivää, koska eläimet tarvitsevat ruokaa oli pyhä tai arki. Granqvist ei saa tilalleen lomituspalvelua, koska Kungsbackan kotieläinpihalla on siihen liian vähän eläimiä.

Onneksi mummola on kilometrin päässä, ja myös muut sukulaiset ja kaverit auttavat peltotöissä ja eläinten hoidossa.

"Minulla on lomaa illat, kun touhuan kotona pojan kanssa. Toki lapsenhankinta mietitytti minua, mutta pelot osoittautuivat turhiksi. Elämässä on nyt paljon enemmän sisältöä ja hauskuutta kuin aikaisemmin", Ahoranta hymyilee.

Oskari pärisyttää suutaan ja näyttää valokuvaajalle, millainen ääni traktorista ja kaivinkoneesta lähtee. Poika ruokkii joka aamu kotieläimet äitinsä kanssa ja uni maittaa parhaiten, kun hän pääsee traktorin kyytiin. Selvää isäntäainesta.

"Toivon, että Oskari voisi jatkaa tilanpitoa, mutta se on hänen valintansa aikuisena."

"Oskari tykkää koneista ja eläimistä, mutta eihän sitä tiedä, mikä on maatalouden tulevaisuus, kun poika on iso", isä tuumii navetassa ja pyytää poikaa antamaan porkkanoita sioille ja pupuille.

Eläinten kanssa touhuamisen lisäksi kolmikko lämmittää mielellään pihalla laavua, jossa on mukava paistaa makkaraa. Kun Karoliinalla ja Anterolla on kahdenkeskistä aikaa he käyvät syömässä yhdessä Porvoossa.

Viljelijäpariskunta kertoo, että heillä on vielä toiveissa saada lisää lapsia perheeseen.

"Minun ei ole tarvinnut luopua mistään isäksi tulemisen myötä. Näen yhä kavereitakin, vaikka tapaamiskerrat ovat ehkä harventuneet. Ne eivät saakaan loppua."

Oskari hakee lippalakin kaapista ja laittaa sen isänsä päähän. Risteilyn mainoslakki paljastaa, että kiireisellä isälläkin on välillä aikaa rentoutua kavereidensa kanssa.