Tässä on vuoden hauskin eläinkuva – leijonanpentu aikoo tarttua kynsillään isompansa takamukseen

Sarah Skinner / The Comedy Wildlife Photography Awards

Vuoden humoristisimmaksi eläinkuvaksi valittiin Sarah Skinnerin otos leijonanpennusta, joka tavoittelee kynsillään urosleijonan takamusta.

Vuoden humoristisimmaksi eläinkuvaksi valittiin brittiläisen Sarah Skinnerin otos leijonanpennusta, joka leikki urosleijonan kanssa. Leijonanpentu meinaa kuvassa tarrata kynsillään isomman leijonan takamukseen.

Mitä tapahtui kuvan ottamisen jälkeen? Leijonanpennun kynnet eivät osuneet valokuvaajan mukaan urosleijonaan, joten pentu välttyi onneksi sakinhivutukselta.

Oikealla hetkellä napattu "Grap life by the..." -niminen kuva voitti pääpalkinnon Comedy Wildlife Photography Awards -kilpailussa. Skinner on ottanut kuvan Choben kansallispuistossa Botswanassa eteläisessä Afrikassa.

Kaikille avoimeen hauskojen eläinkuvien kilpailuun lähetettiin yli 4 000 kuvaa yhteensä 68 maasta. Niiden joukosta valittiin 40 finalistia, josta tuomaristo valitsi voittajat.

Neljänkymmenen parhaan kuvan joukkoon valikoitui suomalaisen Valtterin Mulkahaisen otos puuntakana piileksivästä karhusta.

