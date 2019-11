Käsityötä on vaikea tehdä kännykkä kädessä - ja se tekee hyvää aivoille

Terhi Torikka

Sami Repo viimeistelee käsin sidottua Jämä 2 -kirjaa Jämälangasta-osastolla Kädentaidot-messuilla.

Kädentaidoilla ja niiden kehittämisellä on monia hyviä vaikutuksia.

”Käsillä tekeminen edistää esimerkiksi kielten oppimista, kuntouttaa ja pitää aivoja joustavina”, kuvaili tämän vuoden Kädentaidot messut Tampereella avannut työhyvinvoinnin dosentti Marja-Liisa Manka.

Lisäksi käsityö vähentää stressiä ja auttaa palautumaan. ”Hyvä on sekin, että käsityötä on hyvin vaikea tehdä kännykkä kädessä”, Manka totesi.

Käsitöiden teko myös opettaa kärsivällisyyttä, sillä harva käsityö tulee nopeasti valmiiksi. Myös kestävän kehityksen kannalta käsityötaidoilla on merkitystä. ”Tarvitsemme korjauskelpoisia vaatteita, ja osaamista korjaamiseen.”

Kädentaidot messut kokoavat yhteen käsityöammattilaisia, harrastajia sekä kuluttajia, jotka arvostavat käsityötä.

Tänä vuonna 24. kertaa järjestettäville messuille odotetaan mahdollisesti jälleen kävijäennätystä. Viime vuonna edellinen ennätys rikkoutui, kun messuilla kävi yli 50 000 vierailijaa.

Näytteilleasettajia on tänä vuonna paikalla lähes 750. Uutuutena on niin sanottu mutterialue, jonne on koottu hieman rosoisempia kädentaitoja.

Messuilla julkistettiin perjantaina suositulle Jämälangasta -käsityökirjalle jatko-osa Jämä 2. Kyseessä on vain 150 kappaleen erikoispainos, joka sidotaan käsin. Kirjan toteuttanut työpari Sanna Vatanen ja Sami Repo viimeistelivät jokaisen kirjan asiakkaalle käsin sitomalla ja leimaamalla omalla messuosastollaan.

Kirjan ensimmäisestä osasta on otettu jo viisi painosta. "Suomessa on paljon käsityöharrastajia ja edelleen paljon myös käsityötaitoa", Vatanen totesi.

Repo kertoi uskovansa, että kirjoille on ja pysyy sija digitaalisuudesta huolimatta. "On merkkejä siitä, että kirja ei kuole koskaan", Repo sanoi.

"Käsillä koskettaminen on ihmisille tärkeää", Vatanen arveli.

Kädentaidot messut Tampereella 15.-17.11.2019.