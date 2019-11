Liechtensteinin valmentaja ei löydä Suomen joukkueesta heikkouksia – "Teillä on Bundesliigan paras maalivahti"

Suomi on ennakkosuosikki illan ottelussa. Voitolla Suomi menee EM-kisoihin.

Jarkko Sirkiä

Suomi-Liechtenstein peli on tänään perjantaina kello 19.00.

Liechtensteinin jalkapallomaajoukkueen valmentaja Helgi Kolviðsson ei osaa nimetä mitään erityistä heikkoa kohtaa Suomen joukkueesta.

"Suomella on taktisesti kurinalainen ja hyvä joukkue. Siinä on tietynlainen aitous ja joukkue pelaa omilla vahvuuksilla. Oma identiteetti on tunnistettavissa, eikä se yritä pelata kuin Espanja tai Italia", Kolviðsson sanoo ja tarkoittaa Suomen tietävän osaamisensa rajat.

Suomi ja Liechtenstein kohtaavat tänään kello 19.00. Jos Suomi voittaa, pääsee Suomi ensi kesän EM-kisoihin. Suomella on viiden pisteen etumatka Armeniaan ja Bosnia-Hertsegovinaan ennen kahta viimeistä kierrosta. Kolviðsson puhui eilen lehdistötilaisuudessa.

Suomen joukkueen suurimmat tähdet ovat tänään pelikunnossa. Maalissa seisoo Lukas Hradesky, jota Kolviðsson pitää Bundesliigan parhaana maalivahtina. Myös keskikentän Glen Kamara ja ykköstykkihyökkääjä Teemu Pukki ovat avauksessa.

Kolviðssonin mielestä Suomen joukkueessa on samoja piirteitä kuin Islannin maajoukkueessa vuonna 2017. Se eteni MM-kisoihin Venäjälle.

Erityisenä huippumaan hän ei kuitenkaan Suomea pidä. Suomi on vielä pienten joukossa, mutta löytänyt oman polun.

"Ei Suomen peliä ole vaikea analysoida, kuten ei ollut Islanninkaan. Mutta miten siihen pystyy reagoimaan, on paljon vaikeampi kysymys."

Liechtenstein odottaa mahdollisuutta iskeä vastahyökkäyksellä.

"Joissain tilanteissa Suomi saattaa herpaantua. Kovin montaa paikkaa me tuskin saamme."

Kolviðsson oli Islannin maajoukkueen valmennusryhmänä vuonna 2017.

Suomen hyökkääjä Pyry Soirista tuli lähes kansallissankari Islannissa. Suomi pelasi tasan Kroatian kanssa ja se auttoi Islantia. Jopa Islannin presidentti kiitti Soiria silloin.

Maiden ensimmäinen ottelu karsinnassa päättyi Suomelle 2–0. Kolviðsson on tyytyväinen siihen peliin.

"Se oli pitkään yksi nolla ja kaikki oli auki. Suomella ei ollut montaa paikkaa ja pelasimme taktisesti hyvin."

Karsinnan viimeinen peli on ensi viikon maanantaina Kreikkaa vastaan Ateenassa.

