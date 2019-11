Heavylaulaja Jarkko Aholan uran käänne yllätti – "Varpunen jouluaamuna" räjäytti pankin

Rami Marjamäki

Jarkko Ahola on nyt suosionsa huipulla. Takana syksyn konserttisalikiertue, edessä Hartwall Areena -keikka Waltteri Torikan kanssa, pari Raskasta joulua -keikkaa sekä soolona joulukonserttikiertue.

Jarkko Aholalle kuuluu hyvää. Uusi Metallisydän-albumi on kivunnut myyntilistojen kärkeen ja lähes kaikki syksyn konsertit ovat olleet loppuunmyytyjä.

Vaikka menestystä on tullut, 42-vuotias laulaja ei pidä sitä itsestäänselvyytenä. ”Taitelijan pahin pelko on, että ketään ei enää kiinnosta. Aina kun alkaa uusi kiertue, seuraan lipunmyyntiä”, hän sanoo.

Ahola tuli tunnetuksi heviyhtye Teräsbetonista. Yhtyeen debyyttialbumi Metallitotuus (2005) oli suurmenestys ja nosti bändin eturiviin. Teräsbetoni tuli tutuksi koko kansalle, kun se edusti Suomea Euroviisuissa vuonna 2008.

”Kun menimme Euroviisuihin, heavymusiikki ei ollut enää niin kovassa huudossa. Euroviisujen jälkeen yleisömme muuttui naisvoittoisemmaksi. Nykyään yleisöni koostuu pääosin naisista, mutta kyllä naiset raahaavat miehiäkin keikoille mukaan. Nykyisin minun pitää voittaa ainakin se miesyleisö puolelleni”, Ahola naurahtaa.

Aholan uraan on mahtunut niin ylä- kuin alamäkiä. Kun Teräsbetoni jäi tauolle vuonna 2011, hän perusti AHOLA-bändin ja julkaisi omakustannelevyn.

”Yleisöä ei tullut keikoille tarpeeksi, että keikoista olisi jäänyt jotain käteen. Se olisi riittänyt, jos musiikki olisi pelkkä harrastus, mutta se on ammattini. En osaa tehdä muuta kuin laulaa.”

Tuuriakin on tarvittu matkan varrella. Joulukuussa 2011, kun Ahola esiintyi TV2:n Estradilla-ohjelmassa, miehen verevä tulkinta jouluklassikosta "Varpunen jouluaamuna" räjäytti pankin. Tätä haluttiin kuulla lisää.

”Levy-yhtiö Warnerilta soitettiin, että haluatko tehdä soololevyn. Menin innoissani käymään levy-yhtiössä ja koin pienen pettymyksen, kun siellä sanottiin, että se on joululevy. Mutta me teimme levyn ja se myi tuplaplatinaa. Se avasi minulle uuden uran.”

Ahola varttui kolmilapsisessa perheessä Viialassa. Hän haaveili omasta rumpusetistä, mutta siihen ei ollut varaa.

”Kun perustimme bändin yläasteella, minusta tehtiin laulaja, koska omiin soittimiin ei ollut varaa. Laulamiseni oli aluksi aikamoista raakkumista, koska minulla oli äänenmurros. Jälkeenpäin olen miettinyt, että se oli kehityksen kannalta hyvä asia.”

Nyt Ahola on laulanut ammatikseen kaksikymmentä vuotta. Keikkailusta on tullut hänelle elämäntapa.

”Keikkareissut ovat jatkuvaa kamppailua ­itsensä kanssa. Kotona on levoton olo ja taas reissussa tuntuu siltä, että olisipa kiva olla kotona.”

Ahola saa kuulla usein faneiltaan, että hänen musiikkinsa on kantanut heitä vaikeina aikoina.

”Se on hienoa kuulla, koska musiikki on auttanut myös minua, kun mieli on maassa. En voisi tehdä musiikkia, ellen eläisi sitä vahvasti myös kuuntelijana.”

Ahola on asunut viimeiset vuodet Tampereella. Viime vuonna hän toteutti pitkäaikaisen haaveensa ja osti omakotitalon keskustan kupeesta.

Yksityiselämäänsä Ahola ei ole avannut julkisuudessa koskaan. Hän kuvailee itseään syrjäänvetäytyväksi henkilöksi. Vapaa-ajallaan hän viihtyy parhaiten omissa oloissaan kotonaan tai lenkki­polulla.

”Monesti kaupassa käyminen voi tuntua ­hankalalta. Silloin minun on ylitettävä itseni ja avattava suuni. Lopulta tulee ihan voittajaolo, kun huomaan olevani ihan tavallinen heppu”, sympaattinen vokalisti tuumaa.

Jarkko Ahola konsertoi Waltteri Torikan kanssa 15.11. Helsingin Hartwall Areenalla. Raskasta Joulua -kiertueella Jarkko Ahola esiintyy Porissa 22.11 sekä Turussa 23.11 järjestettävissä konsertissa. Joulun kirkkokonserttikiertue alkaa Iisalmesta 29.11.