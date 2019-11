Paperista pukuja luova Pirjo Valinen palkittiin vuoden Taito Finlandialla

Terhi Torikka

Pukusuunnittelija ja lavastaja Pirjo Valinen totesi, että palkinto menee suoraan käsityöihmisen sydämeen.

"Tinkimätön, omaleimainen, kekseliäs." Muun muassa näillä sanoilla kuvailtiin vuoden Taito Finlandialla Kädentaidot messujen avajaisissa palkittua pukusuunnittelija ja lavastaja Pirjo Valista.

Paperin käyttö on ollut punainen lanka koko Valisen työuran ajan. Hän kuvaili paperia armolliseksi materiaaliksi, jonka kanssa uskaltaa myös epäonnistua. "Palkinto menee suoraan käsityöihmisen sydämeen."

Taito Finlandian saajan valitsi viiden finalistin joukosta Meeri Koutaniemi. Muut finalistit olivat Petri Pulliainen, Risto Paatero, Mari Varonen ja PaaPii design.

Vuoden artesaanina palkittiin Jenni Vanhanen, joka tietotekniikkaa apuna käyttäen tekee ryijyjä valokuvien pohjalta. Materiaalina hän käyttää suomenlampaiden ja kainuunharmasten villaa. Olennainen osa Vanhasen työtä on yhteistyö muun muassa vammaisten, vanhusten ja vaikeasti työllistyvien kanssa.

"Yhdenvertaisuus on minulle tosi tärkeää. Jos joku haluaa oppia jotakin, hänelle on annettava siihen mahdollisuus. Tähtäimenä on järjestää kursseja mahdollisimman monille ", Vanhanen linjasi.

Vuoden uutuustuotteena palkittiin Vuonueen villainen, mutta täysin muoviton sukkalanka. Pentti- ja Wilhelmi -langoissa villaa on vahvistettu 25 prosentilla biohajoavaa tencel-puukuitua. Tuotteen on kehittänyt Vuonueen Piia Aaltonen yhdessä Pirtin Kehräämön kanssa. "Tencel valikoitui villan vahvikkeeksi lujuuslukuja laskemalla", Aaltonen kertoi.

Tuotetta kuvailtiin perusteluissa hyvin ajankohtaiseksi ja ympäristöystävälliseksi.