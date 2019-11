Eläinlääkärit voivat pahoin – kansainvälisesti tunnettu ja tunnistettu ongelma saavuttanut myös Suomen

Timo Lindholm

Heidi Kellokoski-Kiiskinen on kehittänyt mobiilisovellus Pauluksen alun perin hevosten lääkekirjanpitoon. Nyt se palvelee myös koiranomistajia.

Eläinlääkärit eivät voi hyvin. Kansainvälisesti tunnettu ja tunnistettu ongelma on vaivihkaa saavuttanut myös Suomen.

Yhdysvaltalaisilla ja australialaisilla on meneillään kampanja, johon eurooppalaiset yhtyvät. Kampanjassa muistutetaan, että eläinlääkärit globaalisti voivat huonosti. Eivät siis eläimet, vaan lääkärit.

”Ongelmat ovat henkisiä: itsemurhatilastot ovat tosi korkeat. Yhdysvalloissa on meneillään kampanja, jotta nuoret eläinlääkärit saataisiin pysymään alalla”, eläinlääkäreiden eurooppalaisissa katto-organisaatioissa suomalaisena edustajana toimiva Heidi Kellokoski-Kiiskinen Pelkosenniemeltä valottaa kollegojensa ongelmaa.

Yhtä vastausta sille, mikä henkisiä ongelmia tuottaa, ei Kellokoski-Kiiskisen mukaan ole. Hän listaakin tukun asioita, jotka ilmiön takana saattavat olla.

”Työ on monella lailla vaativaa. Alalle hakeutuu hyvin paljon naisia, kympin suorittajia, perfektionisteja. Ja kun on suorittajaihminen, ja homma on haasteellinen, stressi on sekä fyysistä että henkistä: eläinten lopettaminen, eläinten pahoinvointi. Kaikki tämä. Kyse on hoiva-alasta, jolla on isot vastuut”, hän luettelee.

USA:ssa eläinlääkärit ovat lisäksi velkaantuneita. Suomessa se ei Kellokoski-Kiiskisen mukaan ole ongelma.

Kuin vakuudeksi suomalaisen eläinlääkärin puheille amerikkalainen Time-lehti kirjoitti vastikään 33-vuotiaasta Will McCauleysta, joka työpäivänsä jälkeen meni kotiinsa, ruokki lemmikkinsä ja painoi ladatun käsiaseen ohimolleen.

McCauleyta painoivat opintovelat, työn päivittäiset vaatimukset, koirien ja kissojen lopettaminen sekä eläinten omistajien kielteinen palaute odotusten pettämisestä. McCauley luopui itsemurha-aikeista, lopetti vastaanoton ja eläinlääkärin työt.

Yhdysvalloissa lasketaan lähes 400 eläinlääkärin tehneen itsemurhan vuosien 1979-2015 aikana. Tutkimuksen mukaan naispuoliset eläinlääkärit tekevät 3-5 kertaa todennäköisemmin itsemurhan kuin väestö keskimäärin.

Eläinlääkärinä 20 vuotta työskennellyt ja eurooppalaisissa organisaatioissa mukana oleva Kellokoski-Kiiskinen tietää, mistä puhuu. FEVA:n eli Euroopan hevoslääkäriorganisaatioiden kattojärjestön hallituksessa hän on ensimmäinen suomalainen koskaan.

Lisäksi Kellokoski-Kiiskinen on delegaatti kahdessa organisaatiossa: UEVP:ssa, joka on kaikkien eurooppalaisten praktikkoeläinlääkäreiden kattojärjestö, ja FVE:ssä, joka on kaikkien eurooppalaisten eläinlääkäreiden kattojärjestö.

Eläinlääkäreiden omien ongelmien lisäksi Euroopan tehtävissä ajankohtainen asia on afrikkalainen sikarutto, jota pidetään maailman pahimpana eläintautina. Sikaruttoon kuolee tai taudin takia tuhotaan tänä vuonna ehkä 200 miljoonaa sikaa pelkästään Kiinassa.

"Se ei onneksi ole ollut Suomessa vielä ongelma, mutta se on ollut agendalla pitkään”, Kellokoski-Kiiskinen sanoo.

Toinen eurooppalaisen tason työllistäjä asia on antibioottiresistenssi. Siinä on kyse bakteerin kyvystä vastustaa sellaista antibioottia, jolla pystyttiin aiemmin parantamaan kyseisen bakteerin aiheuttama tauti. Tällöin bakteeri kasvaa, vaikka läsnä on antibioottia, jolle se olisi luontaisesti herkkä.

”Se on globaali, koko ajan ihmisiin vaikuttava asia”, Kellokoski-Kiiskinen tähdentää.

Lue myös: Paulus helpottaa hevosen terveydenhoitoa