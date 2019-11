Huuhkajat lensivät kohti illan juhlaa – "pikkuhiljaa tajuaa, että ei tarvitse EM-kisoja telkkarista katsoa"

Huuhkajat päätyy todennäköisimmin Pietarissa ja Kööpenhaminassa pelattavaan B-lohkoon. Kovatasoisen lohkon hyvä puoli on, että pelimatkat eivät ole pitkiä.

Paluulennolla Ateenasta: Huuhkajien Thomas Lam (selin vas.), Robin Lod, Fredrik Jensen, Petteri Forsell, Juha Pirinen ja Teemu Pukki. LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER

Suomen miesten jalkapallomaajoukkueen saavuttamaa historiallista EM-lopputurnauspaikkaa juhlistetaan tänään Helsingissä. Karsinnat eilen Ateenassa Kreikka-tappiolla päättänyt Huuhkaja-ryhmä saapui Helsinki-Vantaan lentokentälle kello 16.30, ja Kansalaistorilla järjestettävä juhla alkaa kello 19.

"Toivottavasti on paljon ihmisiä, pidetään hauska ilta ja sitten jokainen lähtee omille teilleen", maalitykki Teemu Pukki totesi Ylen haastattelussa lentoasemalla.

Pukki kertoi saaneensa "ilman ongelmia" seuraltaan Norwichilta luvan jäädä vielä kansanjuhlaan. Se onnistui muiltakin, lukuun ottamatta Italian pääsarjan Bresciassa torjuvaa maalivahtia Jesse Jorosta.

"Jesse ei saanut lupaa, kaikki muut pääsivät juhlaan. Nämä on hienoja hetkiä, saadaan kokea yhdessä kannattajien kanssa", maajoukkueen ykkösvahti Lukas Hradecky kertoi Ylelle.

Pelaajisto alkaa jo pikkuhiljaa tajuamaan, mitä oikein on tullut tehtyä.

"No juu ja ei, ei ehkä ihan kokonaan", Pukki myhäili.

"Mutta kyllä pikkuhiljaa tajuaa, että ei odota kesälomaa. Ei tarvitse EM-kisoja telkkarista katsoa", Pukki jatkoi tyytyväisyys äänessään.

Turnausta ennen vietetään seitsemän odottavaa kuukautta miettien, miten suomalaismiehistölle kisoissa sitten käykään. Itseluottamusta historiaa tehneessä porukassa kuitenkin piisaa.

"Ollaan puhuttu (turnauslohkosta) paljon. Tuntuu, että on kiva vain miettiä sitä ja saada treenimotivaatiota", puolustuksen johtohahmoihin kuuluva Paulus Arajuuri sanoi Ylelle.

30. marraskuuta Romanian Bukarestissa pidettävässä arvonnassa Suomi löytyy alimmasta eli neloskorista. Lohkojaon selviäminen on kimurantti kokonaisuus kaikkine muuttujineen, mutta tällä hetkellä todennäköisintä on, että Huuhkajat päätyy Pietarissa ja Kööpenhaminassa pelattavaan B-lohkoon, johon on jo valmiiksi sijoitettu Venäjä ja Tanska.

"Kova lohko (olisi), mutta itseluottamus on meillä kunnossa ja pystymme haastamaan kenet tahansa. Olemme valmiina mihin lohkoon vaan", Arajuuri totesi ja lisäsi, että Pietari/Kööpenhamina-lohkossa "olisi pelit lähellä".