Juha Mieto listasi kovimmat kilpakumppaninsa: Thomas Wassberg ei ole numero yksi!

Juha Miedon ja Ruotsin Thomas Wassbergin latutaisto Lake Placidin olympialaisten 15 kilometrillä on kilpahiihdon historian legendaarisin. On kuitenkin yksi hiihtäjä, jonka Mieto nostaa Wassbergin ohi kovimpien kilpakumppaniensa listalla. Kuka ja mistä?

Johannes Tervo

MT pyysi Juha Miedolta kaksi listausta: kolme kovinta kilpakumppania ja kolme mieluisinta kisapaikkaa. 70-vuotiaalla hiihtäjälegendalla olivat vastaukset heti valmiina.

Juha Mieto listasi kovimmat kilpakumppaninsa Maaseudun Tulevaisuuden pyynnöstä.

MT pyysi kolmen kärkeä. Miedolla oli vastaus valmiina, lista syntyi hetkessä.

Pronssi tulee Suomeen, sillä sijalle kolme Mieto nostaa Harri Kirvesniemen Mieto on syntynyt vuonna 1949, Kirvesniemi on vuosikertaa 1958. Ikäerostaan huolimatta he ehtivät monta kertaa samoille laduille.

Kirvesniemen ensimmäinen olympiaedustus oli vuonna 1980 Lake Placidissa. Miedolle Lake Placid oli kolmas olympiakisa.

Miehet olivat kilpakumppaneita, mutta myös samoissa viestijoukkueissa hiihtämässä mitaleja Suomelle. Suomen joukkue saalisti viestihiihdon pronssimitalin sekä Lake Placidin olympialaisissa että neljä vuotta myöhemmin Sarajevon olympialaisissa. Mieto ja Kirvesniemi olivat mukana kummassakin pronssijoukkueessa.

Hopeamitali menee Ruotsiin, sillä Mieto nimeää toiseksi kovimmaksi kilpakumppanikseen Thomas Wassbergin. Nelinkertainen olympiavoittaja Wassberg on syntynyt vuonna 1956.

Wassbergin ja Miedon kamppailu Lake Placidin olympialaisissa on hiihtohistoriaa, joka on draamaa täynnä.

Miedon aika Lake Placidin 15 kilometrillä oli 41.57,64.

Wassberg lähti matkaan neljä ja puoli minuuttia Miedon jälkeen. Mieto tiesi tehneensä kovan tuloksen. Hän jäi maalialueelle seuraamaan ruotsalaisen tuloa.

Wassberg maalissa, aika: 41.57,63. Yksi sekunnin sadasosa vähemmän kuin Miedolla. Kultaa Wassberg, hopeaa Mieto.

Lake Placidin jälkeen arvokisoissa ei hiihtäjien eroja ole enää mitattu sadasosasekuntien tarkkuudella.

Mieto ja Wassberg ovat tavanneet lukuisia kertoja hiihtouransa jälkeen. He ovat olleet yleisömagneetteina tilaisuudessa jos toisessakin. Kaverusten paremmuutta on punnittu monessa leikkimielisessä kisassa. Esimerkiksi halonhakkuussa.

Kovimmaksi kilpakumppanikseen Mieto nostaa norjalaisen Oddvar Brån.

Myös Brå on Mietoa nuorempi, noin puolitoista vuotta. Mieto on syntynyt 20.11.1949, Brå näki päivänvalon 16.3.1951.

Mieto ja Brå ottivat yhteen monissa suurkisoissa. Kummankin ensimmäinen olympiaedustus oli Sapporossa 1972.

Sekä Mieto että Brå olivat vakiovalintoja maidensa viestijoukkueisiin. He olivat kotimaataan edustamassa esimerkiksi Lahden 1978 MM-hiihdoissa. Silloin Suomen joukkue hiihti hopeaa, Norja jäi pronssille.

Osat vaihtuivat kaksi vuotta myöhemmin Lake Placidin olympialaisissa: Norjan joukkue otti hopeaa, Suomen oli tyytyminen pronssimitaleihin. Brå hiihti Norjan joukkueessa ankkuriosuuden, Mieto Suomen joukkueessa.

Mieto listasi myös mieluisimmat kisapaikat. Ne tulevat tässä, päinvastaisessa järjestyksessä kuin kilpakumppanit. Nyt kerrotaan listan ensimmäinen heti aluksi.

"Ylivoimaisesti paras kisapaikka on Holmenkollen Norjassa", Mieto sanoo epäröimättä.

Hän voitti Kollenilla usein, ja pitkän potkun suomalaisesta tuli norjalaisten suursuosikki. Mieto tunnetaan Norjassa lempinimellä Kollen-kongen eli Kollenin kuningas.

"Holmenkollenin jälkeen tulee piiiiiiiiiitkä tauko. Se on niin pitkä, että sen aikana ehtii käydä aivan rauhassa pas... ei kun hyysikässä kunnon istunnolla. Sitten voi vielä pitää tuumaustauon, jonka aikana mietitään toiseksi mieluisinta kisapaikkaa."

Mieto tuumaa ja toteaa:

"Kyllä siihen toiseksi pitää nostaa Salpausselkä."

Kolmanneksi mieluisimman kisamiljöön hän noukkii Ruotsista.

"En kuitenkaan ota Falunia, valitsen Kiirunan."

"Siellä oli aina mukava kilpailla, melkein kuin olisi kotimaassa hiihtänyt. Niin paljon Kiirunassa oli suomea puhuvia, ainakin vielä 1970-luvulla."

