Suomi oppi voittamaan jalkapallossa – puolustus oli EM-karsinnoissa niin tiivis, että maalivahti Hradecky koki päässeensä helpolla

Suomi on oppinut voittamaan toistuvasti tasoisensa vastustajat ja se toi paikan EM-kisoihin.

Markku Ulander/Lehtikuva

Kapteeni Tim Sparv, toppari Paulus Arajuuri ja maalivahti Lucas Hradecky juhlimassa EM-paikan varmistaneen Liechtenstein-voiton jälkeen. "Kaikki nollapelit, niistä on puolustajat iloisia", Arajuuri sanoi hetkeä myöhemmin EM-karsinnan huippuhetkistä.

Torstaina 14. päivä marraskuuta Suomen jalkapallomaajoukkueen hyökkääjä Teemu Pukki antoi kovan lupauksen: Seuraavana päivänä Suomi voittaa.

Pukki oli itsevarma, sillä hänen mielestään EM-karsinnan tärkein voitto oli otettu jo kesäkuussa, kun Suomi voitti Bosnia-Hertsegovinan Tampereella 2–0.

Pukki oli sanojensa mittainen, teki kaksi maalia ja syötti yhden. Suomi voitti 3–0 ja pelaa ensi kesänä EM-kisoissa.

Toppari Paulus Arajuuri ei ollut aivan yhtä itsevarma. Hän myöntää, että paineet ennen ratkaisevaa peliä olivat suuret.

"Ei ole koskaan mikään jännittänyt niin paljon kuin tämä ottelu. Suurimmat paineet tulevat itseltä", Arajuuri kertoi MT:lle Liechtenstein-pelin jälkeen.

Arajuuri oli jo käynyt suihkussa ja pessyt veret pois naamalta.

"Alkoi vuotaa verta nenästä kun karjaisin niin kovaa", hän kertoo tunteistaan kun tuomari vihelsi pelin päättyneeksi.

Kisapaikasta huolimatta Suomi ei vielä ole lähelläkään huippumaita. Näin arvioi Liechtensteinin päävalmentaja Helgi Kolviðsson ennen ratkaisevaa peliä.

"Ei Suomen peliä ole vaikea analysoida. Mutta miten siihen pystyy reagoimaan, on paljon vaikeampi kysymys. Oma identiteetti on tunnistettavissa, eikä se yritä pelata kuin Espanja tai Italia", Kolviðsson sanoi ja tarkoitti Suomen tietävän osaamisensa rajat.

EM-kisoihin päästäkseen ei tarvinnutkaan voittaa Italiaa. Kisapaikkaan riittää, että voittaa säännöllisesti oman tasoisia maita, Urheilulehti analysoi osuvasti. Ja sen on Suomi oppinut.

Italia oli lohkon huippumaa, jota ei voittanut kukaan muukaan. Muita vastaan pelatuista peleistä Suomi voitti kuusi ja hävisi kaksi.

Maaleja Suomi teki keskimäärin melkein saman verran kuin kovimmat kilpailijat Bosnia-Hertsgovina, Kreikka ja Armenia. Myös syöttötarkkuus ja pallonhallinta olivat kaikilla neljällä samalla tasolla, Armenialla tosin hieman muita alempana.

Mutta Suomen maali pysyi puhtaana tärkeillä hetkillä.

Kaikkiaan Suomi päästi kymmenen maalia. Kun siitä siivotaan Italia-pelit ja ainoa romahdustappio Bosnia-Hertsegovinalle, jää jäljelle kaksi päästettyä maalia. Ne Suomi päästi merkityksettömässä viimeisessä ottelussa Kreikkaa vastaan.

Viisi täyttä pistepottia karsintojen tiukimmilla hetkillä tuli siis maalivahti Lukas Hradeckyn nollapelillä.

Jukka Pasonen

Stadionilla pystyy aistimaan tunnelmia, joita televisio ei välitä. Suomen vieraspeleissä oli hyvin erilainen ilmapiiri pelipaikasta riippuen.

Karsinnan ensimmäinen peli Italiassa oli viety pohjoiseen Udineen. Siellä voittamaan tottunut katsomo kannusti kyllä omiaan, mutta ei ollut voitosta yllättynyt.

Armeniassa oli toisin. Usein itäisistä maista puhutaan vaikeina paikkoina pelata ja sen huomasi selvästi. Joukkue ja villi yleisö ruokkivat toisiaan. Kun joku onnistui kentällä, yleisö innostui ja koko joukkue nosti tasoaan. Suomen voiton tärkeimpiä palasia siellä oli katkaista Armenian hööki. Suomi onnistui siinä hienosti.

Pari kertaa Suomi purki paineen syöttelemällä. Pari kertaa yleisön hiljensi Hradecky. Torjuntojen jälkeen Armenian peliin tuli pitkä suvanto. Suomi voitti 2–0.

Hradecky myöntää, että sen pelin lopun kaksoistorjunta oli tämän karsinnan paras. Aivan ääriasentoon hänen ei tarvinnut venyä, Hradecky kertaa Liechtenstein-pelin jälkeen.

”Olisin saanut sen torjuttua vielä pari senttiä kauempaa.”

Muuten hän katsoo päässeensä karsinnoissa melko helpolla. Arvio on koko lailla päinvastainen kuin Suomen peleistä aiemmin. Voitto on usein vaatinut maalivahdilta pari huippupelastusta. Nyt Hradeckyn paras pelastus osui kohtaan, jossa Suomella oli 2–0 johto.

Hradecky on muuten Suomen kaikkien aikojen pisimmän nollaputken pitänyt maalivahti. MT kirjoitti ennätyksestä viime marraskuussa.

Kapteeni Tim Sparvin mukaan Armenia-pelin merkitystä ei ole täysin huomattu.

”Silloin minäkin huomasin, että tässä jengissä on jotain. Sinne moni menee häviämään pisteitä”, Sparv sanoi.

Viimeisessä pelissä Kreikassa oli jo suurimmat juhlat juhlittu. Hradecky myönsi Ilta-Sanomille, että edellisen pelin jälkeen juhlinta kesti viiteen tai kuuteen aamulla. Kahden päivän päästä Ateenassa väsytti.

Olympiastadion on myös jättimäisen suuri. Palloa pitäisi Suomen katsojien osastosta tähystää kiikareilla. 74 000 vetävällä stadionilla oli muutama tuhat katsojaa, joista noin 600 suomalaista.

Aimo Vainio

Joskus maali täytyy katsoa vessajonossa. Lähetyksessä on pieni viive, joten yleisön huuto kertoi maalista Pukin lähtiessä ruudulla vauhtiin. Syyskuun Kreikka-peli Ratinalla.

Kotimaassa Suomi oli rautaa. Paras peli osui Tampereelle. Bosnia-Hertsegovina kaatui 2–0. Hyökkääjätähtien A.S. Roman Edin Džekon ja Pukin välisen kaksintaistelun vei Pukki kahdella maalilla. Myös Arajuuri pitää sitä tärkeimpänä voittona.

Kreikka kaatui tärkeällä hetkellä tavalla, jota on harvoin, jos koskaan nähty Suomen maajoukkueelta. Suomi voitti rankkarilla, jonka Glen Kamara haki sivurajaheiton jälkeen. Tarkka kyttäilypeli kääntyi Suomelle yhden Kreikan virheen vuoksi.

Kreikka-peliin sattui myös Arajuuren tähtihetki. Kreikka hyökkäsi vauhdilla ja suomalaiset olivat pahasti perässä. Näytti siltä, että nyt voi ratketa koko peli. Jarruna oli Arajuuri, joka yritti peittää syöttösuuntia. Sitten hän yhtäkkiä ryntäsi päinvastaiseen suuntaan ja ojensi jalan taklaukseen. Siihen jäi pallo, mutta kreikkalainen jatkoi ilmojen halki. Arajuuren tunteet purkautuivat tuuletukseen.

Siihen tuuletukseen kiteytyi paljon koko karsintaturnauksesta, Arajuuri myöntää.

"Se oli riskitaklaus, jonka ajoitus oli hyvä. Tuuletus siihen päälle tarkoitti, että me mennään kisoihin."

Hyvä ajoitus tässä tapauksessa tarkoittaa, että myöhästymällä sekunnin murto-osan, olisi Arajuuri katsellut punaista korttia.

Arajuuri on topparin näköinen mies. Iso ja vahva. Hänestä on kymmeniä kuvia, joissa hän siivoaa pallon metrin hyökkääjän pään yläpuolelta pois. Arajuuren ilme on karski, hyökkääjän kärsivä. Monessa karsintapelissä hän voitti kaikki kaksinkamppailut.

Siviilissä hän on hymyilevä ja hyväntuulinen, siitä lempinimi Hymyilevä jättiläinen.

Näköjään Arajuuri on ketteräkin, sillä sen verran akrobaattinen tuo kääntötaklaus oli. Usein puolustajan työ on kuitenkin paljon näkymättömämpää.

"Luet jonkun tilanteen aikaisin ja se pallo tulee juuri sinne ja samalla mielessäsi tajuat, että nyt pelastin maalin. Eikä sitä katsomossa huomata", hän kuvailee parasta mahdollista suoritusta.

Arajuuri on myös Suomen joukkueen näköinen pelaaja. Kovanluokan ammattilainen ilman muuta, mutta Eurooppalaiset tähtihyökkääjät pelaavat Italiassa ja Englannissa. Arajuuri pelaa Kyproksella.

Asenteesta kertoo, että polvivamman jälkeen hän ei aloittanut tavallista varovammin. Päinvastoin, viimeisessä sarjapelissä ennen Liechtenstein-maaottelua hän taklasi testimielessä tavallista rajummin. Polvi kesti ja Arajuuri oli valmis.

Arajuuri oli Uefan pelaajarankingissa karsintojen jälkeen sijalla 46, suomalaisista paras. Syyskuussa Tampereen Kreikka-pelin jälkeen hän oli listalla korkeimmillaan. Silloin koko karsinnoissa oli vain 26 häntä parempaa pelaajaa.

Aimo Vainio

Tuhansia katsojia ryntäsi aidan yli kentälle Liechtenstein-pelin loppuvihellyksen jälkeen. Suomen Palloliitto ei saanut sakkoja kentän valtauksesta.

Jalkapalloon liittyy paljon kliseitä, kuten että maaotteluissa ei ole helppoja pelejä. Näin puhutaan aina kun vastaan asettuu Liechtensteinin kaltainen lilliputti. Tällä kertaa Suomi selvitti Liechtensteinin puhtaasti, mutta alppimaa tikisti tasapelin Turussa vuonna 2017 ja myös sitä edellisellä kerralla vuonna 2009 Vaduzissa.

Lopulta Liechtenstein nappasi näissäkin karsinnoissa kaksi tasapeliä. Keskikenttäpelaaja Martin Büchel muistelee, että Kreikka-ottelussa saatu tasapeli toi itseluottamusta myös Armenia peliin. Molemmissa Liechtenstein piti pelin tasaisena, kyttäsi mahdollisuutta ja tasoitti lopussa.

Tasurit auttoivat Suomea huomattavasti. Kreikka ja Armenia alkoivat lopullisesti pudota kyydistä.

Nyt Liechtenstein oli Suomen EM-kisaunelman viimeinen este. Suomi hallitsi hermonsa ja kesti paineet.

Juuri voiton jälkeen Arajuuren oli vaikea koota ajatuksiaan EM-kisoista.

"Joutuu vieläkin nipistelemään itseään, että uskoo että se on totta. Tunnepuolta on vaikea selittää, se menee melkein hulluuden partaalle. Tässä joukkueessa on uskomattoman kiva pelata."

