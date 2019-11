Montako riistaonnettomuutta Suomen tieliikenteessä tapahtuu vuosittain? Testaa tietosi MT:n visassa!

1. Tänään 29.11. on marraskuun neljännen torstain jälkeinen perjantai, Yhdysvalloissa kiitospäivän jälkeinen perjantai, eli "black friday". Se on USA:sta ympäri maailman levinnyt alennusmyyntipäivä – mutta missä, mistä ja milloin se on saanut alkunsa?