Rakkain joulukalenteri on kestävä, kaloriton ja mahdollisesti jopa täysin ilmainen

Jouluun on 23 yötä ja monissa kodeissa avataan tänään joulukalenterin ensimmäinen luukku.

Laura Kuivalahti

Marko Leinon Joulutarina-romaani kertoo pienen Nikolas-pojan tarinan aina aikuisuuteen saakka. Kirja on jaettu 24 lukuun.

Kaksikymmentäneljä avaamatonta luukkua saavat jännityksen kaihertamaan mahassa. Viimeisen – usein sen suurimman – luukun jälkeen edessä avautuu ihana jouluaatto herkkuineen, lauluineen ja lahjoineen.

Kauppojen joulukalenteritarjontaa tutkaillessa voi todeta, että tälläkin saralla on lähdetty vahvasti kilpavarustelun puolelle. Kaikille joulunodottajille ei riitä enää vaivainen kuva tai sikkare halvinta mahdollista suklaata. On lelukalentereita ja meikkikalentereita. Hinnatkin ovat paisuneet kuin pullataikina ja ylimääräisen muovin määrä on murskaava.

Olen muutamana viime vuonna availlut perinteisen Fazerin suklaakalenterin lisäksi joulukuun pimeinä aamuina toistakin kalenteria. Tai oikeastaan olen avannut joka aamu kirjan, Marko Leinon Joulutarinan.

Joulupukin kasvutarinan paljastava kirja on jaettu 24 lukuun. Kun joka aamu lukaisee yhden, on aattoaamuun mennessä virittäytynyt joulutunnelmaan ja lisäksi lukenut kokonaisen kirjan. Jouluaattona tarinan voi katsoa vielä samaa nimeä kantavana elokuvana.

Joulutarina ei ole suinkaan ainoa joulukalenteriksi sopiva kirja. Lapsille on koostettu lukuisia niteitä joulukuun täyttämää odotusta lieventämään. Dekkareiden ystävät voivat puolestaan tarttua esimerkiksi Lusijan tarinoita -kokoelmaan.

Kirjajoulukalenterin äärellä ei tarvitse pelätä ylimääräistä sokeritujausta tai roskikseen lentävää jätevuorta. Jos kirjan käy noutamassa kirjastosta, ei kalenterista tarvitse maksaa edes mitään.

Pienten lasten vanhemmille voin suositella vielä erikseen 24 kirjan taktiikkaa. Kun kirjastosta kantaa tarpeeksi lapselle uusia kuvakirjoja, ovat perheen pienimmät varmasti innoissaan. Kaupan päälle saa yhteisen lukuhetken joka päivälle!