Yhdessä maatilaa pyörittävät voivat tarvita muita enemmän tukea parisuhteisiinsa – apua on tarjolla

Keskisuomalainen Yksissä-hanke on osoittanut, että maaseutuyrittäjät hyötyvät ulkopuolisesta avusta ja sitoutuvat hyvin terapiaan, vaikka alku voi hankalalta.

Hanna Linnove

Ulkopuolinen apu voi auttaa puhumisen aloittamisessa ja pelastaa koko parisuhteen.

Maaseutuyrittäjien päivät täyttyvät työstä ja vaikka puolison kanssa ollaan päivät pitkät, itse parisuhde voi jäädä työn jalkoihin ja lapsipuolen osaan.

Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Parisuhdekeskus Kataja ry tarjoavat Yksissä -hankkeellaan apua suoraan maatiloille asti. Tilakäynnille voi pyytää terapeutin tai pari voi osallistua vaikkapa parisuhdeviikonloppuun.

"Parisuhteen hoitaminen on elämänmittainen tehtävä, toimiessaan se tuottaa turvaa ja hyvinvointia sekä auttaa työssä jaksamisessa", sanovat parisuhteensa pelastaneet maaseutuyrittäjät Pirjo ja Martti Luotola.

Tutkimusten mukaan parisuhteille on yhä vähemmän aikaa, sanoo Yksissä -hankkeen projektipäällikkö, seksuaali- ja pariterapeutti Riitta Ala-Luhtala tiedotteessa.

"Maatalouden harjoittajilla aika tuntuu olevan vielä enemmän kortilla ja taloudellinen ahdinko usein pahentaa tilannetta. Parisuhdeongelmat näkyvät myös seksuaalisuudessa, kun ei löydetä yhteistä aikaa, jolloin kumpikin osapuoli voisi rennosti ja tyytyväisenä nauttia seksistä."

Jokainen haluaa tulla nähdyksi sekä kuulluksi omana itsenään, mutta maaseudulla myös puhumattomuuden kulttuuri elää edelleen vahvana, hän arvioi. Usein ollaankin tilanteessa, missä pariskunnan toinen puolikas havahtuu oman ja parisuhteen hyvinvoinnin hoitamiseen, mutta toinen ei ole muutokseen valmis.

Maaseutuyrittäjien parisuhdeongelmiin tuo lisähaastetta se, että työrooli on niin iso osa heidän elämäänsä. Väsyneinä ja stressaantuneina kommunikointi voi muuttua äreäksi tiuskimiseksi, joka loitontaa pariskunnan osapuolia entisestään. Ajan niukkuuden vuoksi hyödyllistä olisi ottaa kynä käteen ja merkata parisuhdeajat kalenteriin jo etukäteen, Ala-Luhtala neuvoo.

"Maaseutuyrittäjät hyötyvät ulkopuolisesta näkökulmasta ja uusista toimintatavoista. Alkuun voi olla hankala päästä ilman ulkopuolisen apua, koska loukatuksi tulemisen tunteet voivat olla todella syvällä eikä näistä ole totuttu puhumaan."

Maaseudulla asuvat myös sitoutuvat yleensä hyvin terapiaan.

Hankkeelle on ollut kysyntää ja tilakäynneille on jo ajeltu ympäri Keski-Suomea. Yksinäisyyteen on etsitty ratkaisuja sinkkutapahtumin ja deittivinkein, ja pariskunnille järjestetty parisuhdeviikonloppuja.

Yksissä -hanke tukee keskisuomalaisia maaseudun ihmissuhteita vuosina 2018–2020, ja sitä rahoittaa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto.