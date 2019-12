Sunrise Avenue lopettaa uransa – tiedotustilaisuudessa suuri joukko faneja muun muassa Saksasta ja Itävallasta

Yhtyeen solisti Samu Haber kertoi, että lopettamispäätöksen taustalla on pitkä pohdinta. LEHTIKUVA / MIKKO STIG

Sunrise Avenue lopettaa uransa. Yhtyeen solisti Samu Haber kertoi asiasta Helsingissä järjestetyssä tiedotustilaisuudessa maanantaina.

Haber kertoi, että lopettamispäätöksen taustalla on pitkä pohdinta.

Yhtye julkisti tiedotustilaisuudessa uusimman kappaleensa "Thank You For Everything". Haber kertoi myös, että yhtye lähtee samannimiselle jäähyväiskiertueelle.

Paikalla tiedotustilaisuudessa oli suuri joukko faneja muun muassa Saksasta ja Itävallasta.

Keski-Euroopassa suurta suosiota nauttinut yhtye perustettiin vuonna 2002.